Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đấu tranh, ngăn chặn tài trợ cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 30/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

tienphong-chongkhungbo.jpg
Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố. Ảnh: PV.

Theo quyết định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch của khách hàng có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bao gồm kết quả xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Ngân hàng Nhà nước cũng cần cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan ngay sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và các hoạt động khác.

Cung cấp thông tin, tài liệu khác trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý kịp thời trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố và phòng, chống rửa tiền.

Bộ Tài chính có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch chứng khoán; tài khoản, giao dịch tài sản số trên môi trường điện tử, tài sản mã hoá và tài sản số khác của khách hàng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị. Trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ngay sau khi phát hiện thông tin, tài liệu về vụ việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý qua biên giới có nghi vấn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý kịp thời trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông giao dịch; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố và phòng, chống rửa tiền.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu có liên quan ngay sau khi phát hiện cá nhân, tổ chức ở nước ngoài lợi dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông chuyển tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố qua thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông hoặc các hoạt động khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/10.

Trường Phong
#Chính phủ #Đấu tranh ngăn chặn tài trợ tiền cho khủng bố #Khủng bố #Xâm phạm an ninh quốc gia #Tài khoản tài trợ tiền cho hoạt động khủng bố

Xem thêm

Cùng chuyên mục