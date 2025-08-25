Triển khai cấp độ cao nhất bảo đảm an ninh an toàn Đại lễ A80

TPO - Ngày 25/8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự (ANTT) Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã chủ trì buổi kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại Công an thành phố Hà Nội.

Chủ động xây dựng thế trận bảo vệ nhiều tầng, nhiều lớp

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thiết lập Trung tâm thông tin chỉ huy tác chiến do Giám đốc và các Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ Trung tâm đến các chốt và ngược lại.

Hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia các buổi tổng hợp luyện và sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các tuyến, các chốt trong suốt thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm. Công tác phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai khoa học, không để xảy ra tình trạng tê liệt.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.

Tại các tiểu khu phục vụ diễu binh, diễu hành, lực lượng chức năng đã chủ động làm sạch tuyến đường, ngăn ngừa tình trạng người dân tràn xuống lòng đường; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Các biện pháp kiểm soát từ xa được áp dụng nhằm tránh quá tải, áp lực tại khu vực trung tâm.

Song song với đó, Công an thành phố triển khai rà phá bom mìn, chế áp thiết bị bay không người lái, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các tình huống phức tạp. Công tác kiểm tra hành chính, quản lý lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện được thực hiện quyết liệt trên toàn địa bàn.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được bố trí thường trực tại các tuyến, các tiểu khu, cùng hệ thống lều y tế, trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu nhằm kịp thời hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khi cần thiết.

Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sơ suất

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chỉ đạo Trung ương, công tác bảo đảm ANTT phải vừa chặt chẽ, chắc chắn nhưng cũng mềm mỏng, linh hoạt để nhân dân thực sự được thụ hưởng không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội lớn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an thành phố Hà Nội không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà còn tận tình hỗ trợ nhân dân: sắp xếp vị trí thuận lợi cho cựu chiến binh theo dõi diễu binh, nhanh chóng tìm người thân cho các em nhỏ đi lạc, tạo dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị phối hợp, đồng thời nhấn mạnh chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm chính thức. Thượng tướng yêu cầu, các lực lượng phải triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các cục nghiệp vụ, tạo thế trận liên hoàn, khép kín.

Đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp.

Thực hiện tốt công tác phân tuyến, phân luồng giao thông; phối hợp với các địa phương lân cận điều tiết từ xa, giảm tối đa ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của người dân. Quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ gìn tác phong, văn hóa ứng xử; tận tình hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân và khách quốc tế tham dự sự kiện.