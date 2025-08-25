Gặp lại chị em, đồng đội năm xưa khi đi xem tổng hợp luyện A80

TPO - Từ Lai Châu về Hà Nội bằng xe khách, mang theo hai cháu nội, bác Đỗ Thị Nhạn (66 tuổi) đã có cuộc đoàn tụ với em gái Đỗ Thị Thêu và tình cờ gặp lại đồng đội ở chiến trường năm xưa.

Từ Lai Châu, đi xe khách từ thứ Sáu xuống Hà Nội, bác Đỗ Thị Nhạn đưa theo hai cháu nội vào viếng thăm Lăng Bác. Hôm nay, mấy bà cháu đã ngồi từ 12 giờ trưa trên đường Hùng Vương, mặc trời mưa nắng để xem tổng hợp luyện.

Kế bên bác Nhạn, là người em gái đã lâu không gặp. Bác Nhạn phục vụ trong Sư đoàn 334, đóng quân tại Lạng Sơn, nhập ngũ tháng 2/1978, gắn bó 4 năm rưỡi rồi xuất ngũ.

“Tôi rất phấn khởi, 80 năm nay mới có sự kiện như thế này. Các cháu muốn đi theo cũng cho đi luôn. Tại đây, tôi hạnh phúc vì gặp lại đồng đội nhập ngũ năm 1977, 1978 cùng đợt với mình, nhận ra nhau qua vài câu hỏi thăm rồi tay bắt mặt mừng. Có người còn cất giọng hát hò sôi nổi như thuở quân trường. Chỉ vài câu ‘đồng chí hồi ở… nhớ không?’ là lại thân ngay”, bác Nhạn cười nói.

Với bác Nhạn, đưa các cháu về Hà Nội dịp này, bà muốn các cháu cảm nhận không khí ngày hội lớn của đất nước, để hiểu vì sao người lớn cứ nhắc đến hai chữ "dân tộc". “Đi cùng bà, các cháu mới biết lịch sử không chỉ ở trang sách”, bác Nhạn nói.

Bác Đỗ Thị Nhạn và Đỗ Thị Thêu cùng nhau ngồi chờ xem tổng hợp luyện.

Kế bên bác Nhạn là người em gái đã lâu không gặp, hai chị em nắm tay nhau hồi lâu, chuyện trò về những năm tháng quân ngũ. Em gái bác là Đỗ Thị Thêu, nhập ngũ năm 1984, công tác ở khối hậu cần, từng làm nhiệm vụ tại các điểm nóng Bát Xát, Hoàng Liên Sơn, sau đó lần lượt về Yên Bái, Than Uyên (Lai Châu).

Bác không trực tiếp chiến đấu, nhưng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của tuyến sau: “Muốn đánh lớn, hậu cần phải đi trước: lương thực, quân tư trang, thuốc men… đầy đủ thì tiền tuyến mới vững”, bác Thêu nói.

Bác Thêu kể, kế thừa truyền thống, con cháu trong gia đình nhiều người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang. Được dự ngày hội, bác xúc động: “Đảng, Nhà nước quan tâm đến cựu chiến binh và xếp chỗ ngồi ưu tiên để có cơ hội ôn lại truyền thống cách mạng. Tôi phấn khởi không biết nói gì hơn”.

Nhắc về ngày ra quân thuở trẻ, bác Thêu nói: “Lúc ấy hào hứng lắm, một mất một còn, không nghĩ nhiều cho mình, chỉ phục vụ Tổ quốc. Hôm nay ngồi đây, nhìn lại chặng đường đã qua, vui và tự hào”.