Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn sự kiện A80

TPO - Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội được giao nhiệm vụ chốt giữ tại các vị trí trọng yếu, xử lý các tình huống phức tạp, góp phần tạo nên các vành đai an ninh vững chắc, bảo đảm an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh. Bên cạnh đó, lực lượng y tế Công an Hà Nội cũng đã sẵn sàng.

Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội.

Với nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, đã và đang triển khai các phương án một cách chặt chẽ, xác định đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào lớn lao.

Để bảo đảm an ninh trật tự cho sự kiện trọng đại của đất nước, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng các phương án bảo vệ chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Đội Cảnh sát đặc nhiệm được giao nhiệm vụ chốt giữ tại các vị trí trọng yếu, xử lý các tình huống phức tạp, góp phần tạo nên các vành đai an ninh vững chắc.

Trung tá Đoàn Thế Phong, Đội phó Đội Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị đang khẩn trương lên phương án chi tiết để bố trí lực lượng, phương tiện, vũ khí và công cụ hỗ trợ tại các chốt trọng yếu theo đúng kế hoạch và vị trí đã được phân công.

"Chúng tôi xác định, 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực, với quyết tâm cao nhất để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, quyết tâm đóng góp công sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm" - Trung tá Phong thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Những ngày này tại Đội Cảnh sát đặc nhiệm luôn khẩn trương, nghiêm túc. Tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý thức trách nhiệm được thể hiện rõ trong từng hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đối với các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, được góp một phần công sức nhỏ bé để bảo vệ sự bình yên cho ngày hội lớn của non sông không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào của người lính đặc nhiệm Thủ đô.

Lực lượng y tế Công an Hà Nội sẵn sàng

cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ.

Ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch, phương án của cơ quan cấp trên về công tác bảo đảm y tế, an ninh trật tự phục vụ Lễ kỷ niệm, Bệnh viện Công an TP Hà Nội đã khẩn trương, chủ động triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và cả nước.

Với tinh thần “chuẩn bị từ sớm, triển khai từ xa”, Bệnh viện CATP phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế – Bộ Công an, lực lượng y tế Bộ Quốc phòng, các bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội và trạm y tế các phường trung tâm, nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu, lực lượng diễu binh, diễu hành cũng như người dân, du khách tham dự.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Bệnh viện CATP cho biết, đơn vị đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với các tình huống y tế có thể phát sinh trong quá trình diễn ra lễ kỷ niệm. Các phương án cấp cứu, vận chuyển, phối hợp liên viện đều được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Theo phương án, Bệnh viện CATP bố trí 2 lều y tế sơ cấp cứu tại ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn và Ga Hà Nội; đồng thời triển khai 7 ê-kíp y tế tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Tổng cộng, gần 50 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, lái xe và nhân viên hậu cần được huy động, chia thành 9 kíp trực tại 9 khu vực, bảo đảm hỗ trợ và xử lý kịp thời mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Công an TP Hà Nội cho biết, các lều y tế được trang bị đầy đủ như một phòng khám cấp cứu thu nhỏ, với giường bệnh, thiết bị sàng lọc, phân loại bệnh nhân. Những ca nhẹ được sơ cấp cứu tại chỗ, trường hợp nặng sẽ được chuyển ngay đến các bệnh viện chuyên khoa như Việt Đức, Bạch Mai, 108, Tim Hà Nội…

Hai xe cứu thương được bố trí như “phòng cấp cứu di động”, có máy thở, máy sốc tim, monitor theo dõi. Ngoài ra, một tổ cấp cứu phản ứng nhanh cũng được thành lập, luôn trong trạng thái thường trực, sẵn sàng cơ động.

Thực tế triển khai trong ngày hợp luyện đầu tiên của khối diễu binh, diễu hành đã cho thấy hiệu quả của phương án. Bệnh viện CATP đã tiếp nhận và xử trí 14 trường hợp cấp cứu, trong đó 2 ca phải chuyển viện, gồm 1 người nước ngoài bị chệch khớp tay được sơ cứu, cố định nẹp và chuyển sang Bệnh viện 108, cùng 1 trường hợp khác đưa đến Bệnh viện Tim Hà Nội điều trị.