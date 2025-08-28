'Mạch máu an ninh' bảo vệ an toàn Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám Quốc khánh 2/9

TPO - Những cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, được gọi là những người lính trung thành của trung thành. Công việc, nhiệm vụ của họ luôn âm thầm, lặng lẽ, song lại là "lá chắn thép", là “mạch máu an ninh” giữ cho ngày hội lớn của dân tộc diễn ra trọn vẹn, an toàn.

Từ khi bình minh ló dạng, đến tận đêm khuya, tiếng bước chân dứt khoát, nhịp động tác đồng đều của lực lượng Cảnh vệ vang vọng không ngừng. Mỗi đội hình, mỗi phương án, mỗi tình huống giả định đều được rèn luyện đến mức chính xác tuyệt đối. Tất cả hướng đến một mục tiêu duy nhất, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sự kiện chính trị trọng đại, thiêng liêng của dân tộc.

Lực lượng cảnh vệ vận hành máy quét súng bắn tỉa. Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Lực lượng Cảnh vệ mang sứ mệnh đặc biệt, bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, cũng như những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Trong từng buổi tập luyện, kỷ luật thép và ý chí sắt đá được hun đúc, khẳng định. Giọt mồ hôi thấm xuống thao trường là minh chứng cho bản lĩnh, sự hy sinh thầm lặng của những “lá chắn thép” - những người giữ 'mạch máu an ninh' bảo vệ bình yên cho Tổ quốc trong những thời khắc thiêng liêng lịch sử.

Lực lượng đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Sau vẻ hào hùng của lễ diễu binh, sự trang nghiêm của nghi thức trọng đại là những tháng ngày miệt mài tập luyện, lặng lẽ rèn mình của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đặc biệt, hình ảnh những “bông hồng thép”, nữ đặc nhiệm kiên cường, quyết đoán trong từng bước đi, đã khắc họa vẻ đẹp mạnh mẽ mà giàu cảm xúc của người chiến sĩ trong thời bình.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Trần Xuân Thịnh - Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và Nhân dân tham dự Đại lễ 2/9”.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (áo trắng) kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Niềm tin ấy được hun đúc không chỉ từ sự chỉ đạo chặt chẽ, khoa học, mà còn từ truyền thống anh hùng gần 80 năm qua, nơi Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã viết nên những chiến công thầm lặng, để hôm nay tiếp tục làm tròn sứ mệnh là “lá chắn sống” của Tổ quốc.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ kiểm tra đội hình.

Lực lượng cảnh vệ kiểm tra an ninh.