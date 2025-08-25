Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Đội hình nữ 'đặc vụ' tham gia bảo vệ an ninh, an toàn Đại lễ 2/9

Minh Đức - Hải Đường
TPO - Những nữ sĩ quan Cảnh vệ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ miệt mài ngày đêm tập luyện, hun đúc bản lĩnh, ý chí sắt đá, với quyết tâm cao nhất nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại lễ Quốc khánh 2/9.

Tinh thần sắt đá

screen-shot-2025-08-25-at-104552.png
Các nữ sĩ quan cảnh vệ trong đội hình tập luyện.
screen-shot-2025-08-25-at-104626.png
Đội hình cảnh vệ nam và nữ phối hợp tập luyện.

Tiếng hô vang dội, những động tác võ thuật dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh phía sau hàng kính râm, tất cả tạo nên hình ảnh đầy uy lực của những bóng hồng trong màu áo CAND. Mỗi ngày, họ miệt mài tập luyện từ kỹ năng cận chiến, bắn súng, lái mô tô đặc chủng, cho đến các phương án bảo vệ nguyên thủ quốc gia.

Trên thao trường, mồ hôi lăn dài nhưng không một ánh mắt nao núng. Họ hiểu rõ, từng động tác chính xác hôm nay là để ngày mai sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra trong an toàn tuyệt đối.

Bản lĩnh và vẻ đẹp hòa quyện

3cf458d3-bcac-4fab-a560-ea8bca27a672.jpg
4a02144e-ff17-4caf-95c7-3e7443080740.jpg
Các "đặc vụ" tác nghiệp ngoài đường phố.

Được trang bị vũ khí, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật hiện đại, tối tân, các nữ sĩ quan cảnh vệ không chỉ là biểu tượng của bản lĩnh mà còn là lực lượng tinh nhuệ, ngang tầm với yêu cầu bảo vệ những sự kiện chính trị đặc biệt. Họ là tấm lá chắn sống, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia và bạn bè quốc tế khi về dự Đại lễ.

Dưới màu áo lính, họ vẫn là những người con, người mẹ, người chị dịu dàng trong đời thường. Nhưng khi bước vào trận tuyến, họ trở thành những “chiến binh thép”, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.

Vẻ đẹp của họ không chỉ đến từ nét nữ tính vốn có, mà còn từ bản lĩnh kiên cường, trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc.

f69913fa-7cf2-4443-a7f3-f773f6f490d7.jpg
261412fb-f036-468a-9777-b943e11a22ac.jpg
Đội hình phối hợp.

Khi Hà Nội đang khoác lên mình không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội lớn, thì sau cánh gà, có những nữ đặc nhiệm ngày đêm rèn luyện, mài sắc từng kỹ năng, siết chặt từng phương án. Họ âm thầm cống hiến để ngày 2/9 tới đây, cả dân tộc có thể hân hoan trong không khí tự hào mà không vướng một lo âu nào về an ninh, an toàn.

screen-shot-2025-08-25-at-111753.png
Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (áo trắng) kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Họ chính là những đóa hoa thép giữa lòng Thủ đô, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân – kiên cường, tận tụy, vừa mạnh mẽ vừa nhân văn.

Minh Đức - Hải Đường
