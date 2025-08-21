Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh 'xạ thủ' tập luyện bảo vệ an toàn Quốc khánh 2/9

Minh Đức - Hải Đường
TPO - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã miệt mài tập luyện nhiều ngày qua, bất kể nắng mưa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung đoàn Đặc nhiệm đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trong đó có Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội, tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức hoạt động, phân tích, đánh giá tình hình an ninh trật tự, xác định mục tiêu, nguy cơ tiềm ẩn.

65fb294a-4237-438a-abe6-e4c568ad79b5.jpg
9e928232-63dd-400b-a33f-04a3bf4b33c5.jpg
Đội hình bắn tỉa Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh – Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm cho biết: “Trên cơ sở kết quả khảo sát, đơn vị đã xây dựng phương án bố trí lực lượng nhiều lớp, nhiều vòng, triển khai trên không, mặt đất và dưới lòng đất; tổ chức các mũi tác chiến tinh nhuệ, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ truyền thống và ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong giám sát, xử lý tình huống. Việc phối hợp giữa các lực lượng được thực hiện với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm thống nhất trong chỉ huy, hiệp đồng tác chiến”.

ae4f296a-eb17-4641-bb65-e1f6048ca6e7.jpg
Nữ "chiến binh" Trung đoàn Đặc nhiệm.

Cùng với đó, đơn vị đã xây dựng các kịch bản sát thực tế, tổ chức tập luyện thuần thục, báo động chiến đấu cấp trung đoàn; triển khai luyện tập các kíp xe đặc chủng; thường xuyên rà soát, bảo dưỡng vũ khí, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ, bảo đảm sẵn sàng tác chiến.

Thiếu tá Nguyễn Chí Dũng – Trưởng ban Tham mưu cho biết: “100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện kỹ, chiến thuật đặc nhiệm; gần 40 đồng chí thuộc 3 đại đội luyện tập võ thuật ứng dụng chiến đấu; toàn bộ lực lượng tham gia công tác bảo vệ đều nắm rõ nhiệm vụ, vị trí, tuyến đường di chuyển”.

e2df9c32-4332-42e4-8401-8b0b40e12a62.jpg
776872b7-e210-4735-b46e-8ed1692f4766.jpg
2904c11e-7750-43e4-93f5-e3136838ebda.jpg
Đội hình tập luyện trên phố.

Song song với huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện, giúp toàn đơn vị xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tá Tạ Phương Thảo, một trong số ít cán bộ nữ trực tiếp tham gia công tác bảo vệ chia sẻ: “Được sát cánh cùng đồng đội trong sự kiện trọng đại của đất nước là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để tôi vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

“Lần đầu được tham gia bảo vệ sự kiện lớn, tôi vừa tự hào, vừa áp lực. Quá trình tập luyện với cường độ cao, trong điều kiện khắc nghiệt càng thôi thúc tôi và đồng đội nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ” - Binh nhất Trần Thanh Tuấn – chiến sĩ Đại đội Đặc nhiệm 3 bày tỏ.

1b7befd4-e9ac-4ecb-acbd-6fa2d58a8316.jpg
645e95f7-1ada-4d39-a3cc-2ef9e84e6c96.jpg
aa5129d7-e63e-49c8-8f07-c8b7810a6037.jpg
Tập luyện trên đồi và dưới nước.

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư lệnh, sự chủ động, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, chiến sĩ, đến nay Trung đoàn Đặc nhiệm đã sẵn sàng toàn diện về phương án, kế hoạch, lực lượng và phương tiện, góp phần cùng toàn lực lượng Cảnh vệ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Minh Đức - Hải Đường
