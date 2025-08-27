Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy ở Đồng Nai

TPO - Chiếc ô tô khách loại 29 chỗ tông hàng loạt xe máy trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Đồng Nai được cơ quan chức năng xác định do lỗi kỹ thuật, dẫn đến mất khả năng điều khiển.

Ngày 27/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị liên quan đang phối hợp điều tra vụ xe khách tông loạt xe máy và xe đạp điện xảy ra trên quốc lộ 14.

Theo Trạm CSGT Đồng Phú, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 25/8, trên quốc lộ 14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, đến nay đã xác định nguyên nhân.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn đến tai nạn là do xe khách không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật gây tai nạn giao thông.

Theo thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng của Trung tâm đăng kiểm 9301S: Ống dầu phanh trục trái bị nứt rò rỉ dầu, rôtuyn trái rơ dẫn đến mất khả năng điều khiển.

Qua kiểm tra, tài xế ô tô khách Nguyễn Quốc An (SN 1988, ngụ TPHCM) không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính chất ma túy. Nạn nhân trên các phương tiện khác bị ô tô khách tông trúng cũng có kết quả kiểm tra tương tự.

Hiện trường vụ tai nạn

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 25/8, tại Km 964, quốc lộ 14, thuộc khu phố Tân Đồng 2, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, ô tô khách biển số 61F-009.19 do anh Nguyễn Quốc An điều khiển lưu thông hướng phường Bình Phước đi phường Đồng Xoài.

Khi đến khu vực đèn tín hiệu ngã tư Đồng Xoài, ô tô khách đã tông 5 xe máy, 1 xe đạp điện. Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.