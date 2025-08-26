Tin mới vụ clip tài xế xe khách và tài xế xe con đuổi đánh nhau giữa Quốc lộ 1

TPO - Liên quan vụ clip tài xế xe khách và tài xế xe con đuổi đánh nhau giữa Quốc lộ 1, cơ quan chức năng đã làm việc với tài xế xe khách. Bước đầu, xe ô tô 7 chỗ chạy phía trước, xe ô tô khách chạy phía sau và bấm còi xin vượt qua, nhưng tài xế xe 7 chỗ không cho, nên xảy ra vụ việc.

Ngày 26/8, thông tin từ Công an xã Vĩnh Lợi (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ clip ô tô khách giường nằm và ô tô 7 chỗ dừng giữa Quốc lộ 1, hai người đàn ông xô xát nhau.

Hiện tại, cơ quan công an đã làm việc với tài xế xe khách, đang tiếp tục mời tài xế xe ô tô 7 chỗ lên làm việc, để có hướng xử lý tiếp theo.

Qua xác minh bước đầu, xe ô tô 7 chỗ chạy phía trước, xe ô tô khách chạy phía sau và bấm còi xin vượt qua, nhưng tài xế xe 7 chỗ không cho, nên xảy ra vụ việc.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một người đi xe khách rượt đánh nhau với tài xế ô tô con 7 chỗ trên Quốc lộ 1, hai xe dừng giữa đường gây mất trật tự. Sự việc được cho xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.

Theo hình ảnh từ clip, xe khách H.T. và một ô tô cùng dừng giữa đường, một người đi trên xe khách và tài xế ô tô con có lời qua tiếng lại.

Không lâu sau, người đàn ông đi xe khách đánh và rượt đuổi tài xế ô tô con phải bỏ chạy vào trạm xăng. Sau khi được can ngăn hai người trên mới lên xe rời đi. Đoạn video đã thu hút hàng chục lượt người xem, chia sẻ, bình luận.