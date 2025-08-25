Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hiện trường vụ tai nạn tài xế tử vong thương tâm dưới gầm xe tải

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 25/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TPHCM) khiến tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, xe tải biển số 60H-009.60 lưu thông hướng từ cầu vượt Ngã tư Ga đi cầu Phú Long. Khi đến trước địa chỉ 46/3 Hà Huy Giáp, xe tải va chạm với xe máy mang biển số 95E1-217.25 do một tài xế công nghệ điều khiển, chở khách lưu thông cùng chiều.

tna.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông cực mạnh khiến cả hai người trên xe máy ngã xuống đường. Hành khách bị hất văng ra ngoài, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Riêng tài xế, khoảng 40 tuổi, bị cuốn vào gầm và bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm chiều khiến giao thông trên trục đường Hà Huy Giáp ùn tắc nghiêm trọng. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy nằm đổ bên lề, cách đó vài mét là xe tải dừng lại. Vụ tai nạn thu hút đông người dân hiếu kỳ theo dõi.

Clip hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an phường An Phú Đông phối hợp Đội CSGT Bình Triệu đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#tai nạn giao thông #Hà Huy Giáp #tài xế công nghệ #TP.HCM #tai nạn đường bộ #xe tải #xe máy

Xem thêm

Cùng chuyên mục