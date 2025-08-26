LÂM ĐỒNG: Va chạm xe tải trên quốc lộ 55, một người tử vong tại chỗ

TPO - Một người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải trên quốc lộ 55, đoạn qua xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 26/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ trên quốc lộ 55, đoạn qua xã Hàm Tân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 25/8, ông P.V.H điều khiển xe máy biển số 64B2-213.xx lưu thông trên Quốc lộ 55 thì va chạm với xe tải mang biển số 47C-133.46. Cú tông trực diện khiến phần đầu xe máy nát vụn, ông H. tử vong tại chỗ.

Ngay sau tai nạn, Công an xã Hàm Tân đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.