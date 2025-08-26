Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

LÂM ĐỒNG:

Va chạm xe tải trên quốc lộ 55, một người tử vong tại chỗ

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải trên quốc lộ 55, đoạn qua xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 26/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ trên quốc lộ 55, đoạn qua xã Hàm Tân.

img-7425-5036.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 25/8, ông P.V.H điều khiển xe máy biển số 64B2-213.xx lưu thông trên Quốc lộ 55 thì va chạm với xe tải mang biển số 47C-133.46. Cú tông trực diện khiến phần đầu xe máy nát vụn, ông H. tử vong tại chỗ.

Ngay sau tai nạn, Công an xã Hàm Tân đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #va chạm xe tải #Lâm Đồng #quốc lộ 55 #tử vong tại chỗ #xã Hàm Tân

Xem thêm

Cùng chuyên mục