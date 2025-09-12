Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phú Quốc phát động phong trào 'Đảo ngọc xanh' hướng tới APEC 2027

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/9, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động và ký kết triển khai phong trào “Đảo ngọc xanh”, nhằm xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, chào mừng Hội nghị APEC 2027.

Đại tá Lê Phú Thạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, phong trào “Đảo ngọc xanh” là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Công an tỉnh và thanh niên đặc khu Phú Quốc. Qua đó góp phần thực hiện Đề án của UBND tỉnh An Giang về xây dựng Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

z7004419963038-4437dd37acd6cb96185685c49c790c07-9729.jpg
Đại tá Lê Phú Thạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quà cho các hộ gia đình chính sách tại đặc khu Phú Quốc.

Phong trào gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sinh hoạt chính trị trên địa bàn, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và môi trường. Đồng thời, qua đó khơi dậy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn môi trường biển đảo, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cho biết, ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh, đoàn viên thanh niên đặc khu Phú Quốc, người dân... triển khai nhiều hoạt động, như: Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phòng chống ma túy, chống khai thác IUU, phòng chống đuối nước; vận động người dân bảo vệ môi trường biển, đảo, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, phòng chống cháy nổ; thu dọn rác thải tại các khu vực công cộng, bãi biển trên đảo...

z7004419967795-7e8a549ce4f1f02f874a8ec99fbc05c0-1709-493.jpg
Trung tá Trương Văn Quốc trao tặng thùng rác cho các trường học tại Phú Quốc, hưởng ứng phong trào “Đảo ngọc xanh”.

Bên cạnh đó, phong trào còn duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tháng, mô hình “đoàn viên thanh niên nói không với rác thải nhựa”, tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên nền tảng số, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường và điểm du lịch, bóc gỡ quảng cáo sai quy định.

Các hoạt động an sinh xã hội, sinh hoạt chính trị, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng được lồng ghép nhằm lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chung tay xây dựng Phú Quốc xanh - sạch - đẹp, hướng tới sự kiện APEC 2027.

z7004419979335-a776ec20f319abe58a6f876e6362606a.jpg
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh An Giang vớt rác trên biển, chung tay bảo vệ môi trường.
Nhật Huy
