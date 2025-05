Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển đảo trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1-8/6) như dọn rác, làm sạch biển, lễ phát động Quốc gia, chuỗi hội thảo toạ đàm ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý và sử dụng không gian biển.

Ngày Đại dương thế giới (8/6 hằng năm) là dịp để cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức toàn cầu về vai trò quan trọng của đại dương đối với cuộc sống con người.

Năm 2025, chủ đề được Liên hợp quốc lựa chọn là Đại dương kỳ diệu: Gìn giữ nguồn sống của nhân loại (Wonder: Sustaining What Sustains Us), kêu gọi các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và các tổ chức hành động bảo vệ hệ sinh thái biển cho toàn nhân loại trong bối cảnh đại dương đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và các tác động của con người.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ 1-8/6 là dịp quan trọng để nâng cao lan tỏa tinh thần yêu biển, thể hiện trách nhiệm gìn giữ môi trường và tài nguyên biển đảo, đồng thời khẳng định mạnh mẽ quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền Quốc gia trên biển.

Năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Công nghệ xanh để đại dương bền vững”, nhấn mạnh vai trò tiên phong của khoa học, đổi mới sáng tạo và các công nghệ xanh trong bảo vệ đại dương, phát triển kinh tế biển giàu mạnh, hùng cường, gìn giữ chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh vì đại dương bền vững.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành địa phương triển khai nhiều chuỗi hoạt động.

Trọng tâm là Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, diễn ra vào tối 6/6 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, với chủ đề “Công nghệ xanh để đại dương bền vững”.

Tại Họp báo thông tin về Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam chiều 28/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân chia sẻ, lễ phát động là dịp quan trọng để tôn vinh đại dương như nguồn sống và động lực phát triển đất nước cũng như thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong bảo vệ tài nguyên và phát triển kinh tế biển bền vững, thực hiện kết nối giữa chính sách, công nghệ và hành động thực tiễn.

Cùng với lễ phát động, một loạt hội thảo, triển lãm, hoạt động chuyên đề về thể chế, quy hoạch, điện gió ngoài khơi, về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong truyền thông môi trường biển cũng nhiều hoạt động kết nối đầu tư, trưng bày sản phẩm kinh tế biển sẽ được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chính sách, kết nối nguồn lực và thúc đẩy sáng kiến cụ thể.

Bên cạnh đó, hoạt động cộng đồng tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển sẽ được triển khai xuyên suốt từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 với nhiều hình thức như làm sạch biển, xây dựng công viên biển xanh; ứng dụng mô hình quan trắc thông minh, du lịch sinh thái - văn hóa biển; phát động sáng tác truyền thông số về chủ đề đại dương; tổ chức trạm giáo dục môi trường tại chỗ, giải pháp công nghệ thu gom rác nổi; thực hiện phong trào “Thanh niên biển xanh” góp phần nâng cao nhận thức và huy động hành động xã hội rộng rãi.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân mong muốn, thông qua chuỗi hoạt động thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng này, toàn thể người dân Việt Nam - từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, từ các em nhỏ đến các cụ già - hãy cùng hành động mỗi ngày một việc nhỏ, để cùng nhau xây dựng một Việt Nam xanh - một đại dương bền vững.

Theo nhiều báo cáo, hệ sinh thái môi trường biển nước ta đang bị suy thoái nghiêm trọng bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng khai thác thuỷ sản quá mức nhiều năm qua cùng các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên biển và ven biển.