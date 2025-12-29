Đưa Lào Cai trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Trung du và miền núi phía Bắc

TPO - Trong khuôn khổ Tuần lễ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai năm 2025, ngày 29/12, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Đột phá khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số: Khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp”.

Tại hội thảo, các ý kiến đề xuất tỉnh Lào Cai quy hoạch, phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, không gian làm việc chung, tận dụng hiệu quả tài sản công; đồng thời có cơ chế thu hút, sử dụng đội ngũ chuyên gia và các tổ chức ươm tạo có năng lực, thông qua chính sách đặc thù về tiền lương, nhà ở và thuế thu nhập cá nhân.

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 cùng các nghị định hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý mới cho khởi nghiệp sáng tạo, cho phép địa phương chủ động hỗ trợ startup thông qua đầu tư vốn mồi, quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trên cơ sở đó, ông gợi mở Lào Cai phát triển các mô hình khởi nghiệp gắn với logistics cửa khẩu số, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Cùng quan điểm, PGS.TS. Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược khoa học công nghệ nhấn mạnh ba đột phá pháp lý gồm cơ chế chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo; cơ chế tài chính mới cho phép thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, triển khai voucher hỗ trợ doanh nghiệp; và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong đô thị thông minh, dữ liệu và các mô hình kinh doanh mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc phát biểu tại hội thảo.

Từ kinh nghiệm quốc tế, đại diện Học viện Chiến lược khoa học công nghệ gợi mở định hướng đưa Lào Cai trở thành “cửa ngõ chuyển giao công nghệ” với các mũi nhọn như logistics bằng drone, blockchain trong truy xuất nguồn gốc tại cửa khẩu, bản sao số phục vụ quản lý đô thị và du lịch. Đồng thời đề xuất các giải pháp về quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương, cơ chế đặt hàng - voucher, thu hút chuyên gia công nghệ và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp bền vững.

Theo TS. Trần Nguyên Các, Trưởng Lab Chuyển đổi số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực cốt lõi của đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất doanh nghiệp. Dù còn hạn chế về nhân lực và nguồn lực số, doanh nghiệp Lào Cai có nhiều cơ hội từ hạ tầng viễn thông ngày càng hoàn thiện và nhu cầu số hóa trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, logistics cửa khẩu. Việc ứng dụng AI trong truy xuất nguồn gốc, dự báo thị trường, thương mại điện tử và du lịch thông minh sẽ giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số.

PGS.TS. Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược khoa học công nghệ trình bày tham luận tại hội thảo.

Chia sẻ tại Hội thảo, TS. Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo đã trở thành năng lực cốt lõi của doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. “Không đổi mới, doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp thị phần, thậm chí bị loại khỏi chuỗi giá trị”, ông Hoài nói, đồng thời cho rằng doanh nghiệp Lào Cai cần chuyển từ tư duy “đổi mới công nghệ” sang “đổi mới mô hình kinh doanh”, bắt đầu từ những bài toán cụ thể của thị trường và chuỗi giá trị. Chính quyền địa phương cần đóng vai trò kiến tạo, đồng hành, thí điểm các cơ chế linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp thử nghiệm đổi mới sáng tạo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc khẳng định, các ý kiến, khuyến nghị tại Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp thu, lựa chọn và vận dụng phù hợp trong quá trình triển khai Quy hoạch tỉnh và các chương trình phát triển thời gian tới.

TS. Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trình bày tham luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, Lào Cai đề ra 5 định hướng chiến lược trọng tâm, gồm: triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW bằng các cơ chế vượt trội, lấy kinh tế tư nhân làm nòng cốt theo Nghị quyết 68; phát triển đổi mới sáng tạo dựa trên lợi thế mới sau hợp nhất Lào Cai - Yên Bái; ưu tiên đầu tư hạ tầng số, kết nối thông minh và ứng dụng AI có trách nhiệm; đồng thời tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao. UBND tỉnh Lào Cai cam kết sớm cụ thể hóa các định hướng này thành chương trình, kế hoạch hành động và cơ chế chính sách cụ thể, bảo đảm đổi mới sáng tạo được triển khai thực chất, hiệu quả, góp phần đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng và trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.