Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1958/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2045.

Mục tiêu là xây dựng nơi đây thành vùng kinh tế động lực chủ đạo của tỉnh, phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh tế - xã hội đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của một khu kinh tế năng động, phát triển bền vững. Đồng thời, góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới, gắn với bảo vệ hệ sinh thái, tài nguyên môi trường, củng cố Quốc phòng - An ninh và chủ quyền quốc gia.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có diện tích khoảng 15.930 ha. Quy mô dân số dự kiến đạt 86.000 người vào năm 2030 và 120.000 người vào năm 2045. Khu kinh tế được chia thành 3 vùng gắn với các cửa khẩu quốc tế, gồm:

Phân vùng I: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, diện tích 2.436,07 ha, định hướng phát triển trung tâm thương mại, du lịch dịch vụ, công nghiệp, đô thị, dân cư nông thôn, công viên chuyên đề. Ga Lào Cai sẽ trở thành đầu mối ga liên vận quốc tế trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh kết nối với ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc).

Phân vùng II: Cửa khẩu quốc tế Bản Vược, diện tích 7.928,87 ha, định hướng trung tâm thương mại dịch vụ, công nghiệp, logistics, kho bãi, du lịch qua biên giới, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, sân gôn, đô thị và dân cư nông thôn.

Phân vùng III: Cửa khẩu quốc tế Mường Khương, diện tích 5.564,86 ha, định hướng thương mại dịch vụ, trung chuyển và trao đổi hàng hóa cư dân biên giới, sản xuất nông lâm nghiệp, đô thị và dân cư nông thôn, với đô thị Mường Khương là trung tâm phát triển.

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được tổ chức thành 11 khu chức năng: Khu cửa khẩu và lối thông quan; khu công nghiệp; khu khai thác khoáng sản; khu dịch vụ hậu cần và cảng cạn; khu phát triển hỗn hợp; khu du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, công viên chuyên đề; khu nông lâm nghiệp; khu đô thị; khu dân cư nông thôn; khu an ninh, quốc phòng; khu bảo tồn cảnh quan.

Cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai.

Các khu công nghiệp gồm: Bản Qua, Bát Xát, Cốc Mỳ - Trịnh Tường, Bắc Duyên Hải (phường Lào Cai) sẽ được chuyển đổi thành chức năng khác khi đủ điều kiện. Khu hợp tác kinh tế qua biên giới bố trí tại Kim Thành - Bản Vược; khu mậu dịch tự do đặt tại cửa khẩu Bản Vược; khu thương mại biên giới phát triển rộng khắp. Ngoài ra còn có các khu dịch vụ hậu cần, khu du lịch.

Hạ tầng xã hội sẽ được đầu tư gắn với các đô thị trong khu kinh tế, phù hợp với định hướng không gian tổng thể. Hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại, đường sắt, cảng cạn và công trình giao thông khác được phát triển đồng bộ, hiện đại.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Lào Cai công bố công khai đồ án quy hoạch, ban hành quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2045. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Các bộ, ngành Trung ương theo chức năng sẽ phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tuân thủ và thống nhất với các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.