Lào Cai thông qua các quyết sách để phát triển 'xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc'

TPO - Sáng 30/9, Đại hội đại biểu tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2025 -2030 kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các nghị quyết, chương trình hành động và các đề án để thực hiện mục tiêu đưa Lào Cai phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc".

Ngoài công tác nhân sự, đại hội đã thống nhất quyết nghị 25 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 5 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đại hội cũng thông qua chương trình hành động cùng 17 đề án trọng tâm để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Lào Cai cần thực hiện 5 nhiệm vụ đột phá

Trước đó vào sáng 29/9, phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả mà tỉnh Lào Cai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, Lào Cai còn một số hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn; đời sống một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn khó khăn; khoảng cách giàu - nghèo có xu hướng gia tăng...

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tại đại hội lần này, các đại biểu cần tập trung thảo luận và thống nhất 5 hướng đột phá lớn, được coi là kim chỉ nam cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Một là, chú trọng xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng với tư duy mới, tầm nhìn mới; chuyển từ tư duy nhiệm kỳ sang tư duy phát triển bền vững.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất vận hành thực sự thông suốt, hiệu quả; khắc phục những bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Ba là, nhận thức sâu sắc vị trí chiến lược đặc biệt của Lào Cai - vùng đất biên cương, “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây chính là nền tảng để đặt sự phát triển của Lào Cai trong mối liên kết chặt chẽ với vùng và cả nước.

Bốn là, cùng với phát triển kinh tế, Lào Cai cần coi phát triển con người là trọng tâm; đặt văn hóa - xã hội ngang tầm với tăng trưởng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân.

Năm là, coi trọng nhiệm vụ tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, coi đây là trụ cột để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

"Tôi mong muốn và tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra", ông Lê Hoài Trung đề nghị.

Cụ thể hoá tiêu chí "hạnh phúc"

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 GRDP đạt 240 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 136 triệu đồng; kinh tế số chiếm khoảng 20%; có trên 18.000 doanh nghiệp, trong đó trên 60% hoạt động hiệu quả; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; chỉ số hạnh phúc đạt 72%.

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Các phiên tham luận tại đại hội ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quan trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh làm rõ: “Xanh” không chỉ là màu của thiên nhiên mà còn là vốn tự nhiên quý giá với tỷ lệ che phủ rừng trên 60%, cùng tiềm năng thủy điện, nông nghiệp đặc sản, du lịch sinh thái.

Do đó, nhiệm vụ đặt ra là quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên, phát triển nông nghiệp hữu cơ, năng lượng tái tạo, xây dựng đô thị xanh - thông minh, gắn với chuyển đổi số và tiêu dùng bền vững.

Với mục tiêu “hài hòa”, các đại biểu đề nghị tập trung thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn, vùng thấp và vùng cao; đầu tư đồng bộ y tế, giáo dục, dịch vụ công; thực hiện giảm nghèo bền vững để mọi người dân được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Ở mục tiêu “bản sắc”, nhiều ý kiến đề nghị cần bảo tồn, phát huy 56 di sản quốc gia, 3 di sản UNESCO của tỉnh theo hướng gắn di sản với du lịch cộng đồng, đồng thời chăm lo xây dựng con người Lào Cai đoàn kết, văn minh, hiếu khách.

Mục tiêu cao nhất là “hạnh phúc” được đo bằng chất lượng đời sống, môi trường sống và sự hài lòng của nhân dân. Theo các đại biểu, hạnh phúc không chỉ là kết quả mà còn là động lực để Lào Cai hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại đại hội.

Phát biểu bế mạc, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng Lào Cai giàu đẹp, hạnh phúc.