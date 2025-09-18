Lai Châu đặt mục tiêu mở cao tốc, đường hầm và sân bay để trở thành điểm sáng của Tây Bắc

TPO - Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh, Lai Châu cần tập trung ba đột phá chiến lược là phát triển hạ tầng giao thông; hoàn thiện cơ chế chính sách gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nhân lực gắn với khoa học - công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhằm trở thành điểm sáng phát triển xanh, nhanh, bền vững của vùng Tây Bắc.

Chiều 18/9, tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trên cơ sở quan điểm, định hướng trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, Lai Châu cần tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển cao của đất nước.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu.



Đại tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, tỉnh tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao; ưu tiên sản phẩm đặc sản, dược liệu quý, chăn nuôi đại gia súc gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng sạch, khai khoáng, chế biến; sớm triển khai dự án khai thác và chế biến đất hiếm; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới.

Đại tướng nhấn mạnh, tỉnh cần ưu tiên ba đột phát chiến lược, gồm: Phát triển hạ tầng giao thông kết nối; hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh tỉnh cần sớm triển khai khởi công các công trình trọng điểm như cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, hầm đường bộ Khau Co, cảng hàng không Lai Châu và cầu đa năng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu tại Đại hội.

Ngoài các công trình hạ tầng giao thông được nhắc đến nêu trên, trong dự thảo nghị quyết Đại hội, tỉnh Lai Châu cũng đặt mục tiêu sớm hoàn thiện đường hầm Hoàng Liên vào năm 2027 (hầm nối từ Lào Cai sang Lai Châu qua dãy núi Hoàng Liên Sơn) và nâng cấp QL 4D từ hầm Hoàng Liên đến xã Phong Thổ. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ nâng cấp nhiều tuyến đường tỉnh khác.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu xây dựng nhiều khu, cụm công nghiệp trong nhiệm kỳ tới, đáng chú ý nhất là khu công nghiệp Mường So, Than Uyên và Tân Uyên. Dự thảo nghị quyết cũng đề cập việc thu hút đầu tư khai thác, chế biến đất hiếm. Đây là nội dung đáng chú ý vì Lai Châu có mỏ đất hiểm Đông Pao rộng hơn 132 ha với trữ lượng lớn nhất toàn quốc.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý, Lai Châu phải phát triển toàn diện văn hóa - xã hội gắn với tiến bộ, công bằng, giảm nghèo bền vững; quan tâm vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh, hiện đại, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về xây dựng Đảng, Đại tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp đội ngũ cán bộ đoàn kết, bản lĩnh, có trí tuệ và khát vọng cống hiến; lựa chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban Chấp hành, đáp ứng sự tin tưởng của Trung ương và nhân dân.

“Với vị trí chiến lược, tiềm năng to lớn, truyền thống đoàn kết cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tôi tin tưởng Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XV sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Lai Châu trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc, phát triển xanh, nhanh, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Quang cảnh Đại hội.

Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nêu rõ: Giai đoạn qua, GRDP của Lai Châu tăng bình quân 5,4%/năm, quy mô đạt hơn 32.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 65 triệu đồng/năm, tăng 21,3 triệu đồng so với năm 2020. Hạ tầng giao thông, nông thôn, đô thị, điện, văn hóa - xã hội được đầu tư đồng bộ; công tác xây dựng Đảng, khoa học - công nghệ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều kết quả tích cực. Tỉnh chú trọng giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tốc độ và chất lượng tăng trưởng chưa cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, thu ngân sách địa phương đạt thấp; 6/50 chỉ tiêu chưa hoàn thành theo Nghị quyết.

Bước vào giai đoạn mới, Lai Châu đặt mục tiêu đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng, thu nhập bình quân khoảng 4,6 triệu đồng/người/tháng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 4.500 tỷ đồng. Giá trị hàng địa phương tham gia xuất khẩu tăng bình quân 10,5%/năm. Lượng khách du lịch tăng bình quân 10%/năm, doanh thu du lịch đạt trên 2.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân khoảng 35% GRDP. Bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Tỉnh cũng đặt mục tiêu về 3 khâu đột phá về các nhóm ngành nghề mũi nhọn, gồm: Đột phá về hạ tầng giao thông, logistics, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa Lai Châu với các trục và các vùng kinh tế trong khu vực; giao thông nội vùng và các tuyến đường xã biên giới; Đột phá về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu và kinh tế xanh, tập trung phát triển cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới chất lượng cao thành sản phẩm chủ lực; gắn nông nghiệp với du lịch, OCOP, kinh tế tuần hoàn; Đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày 27 tham luận của các cơ quan tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở, ban, ngành và tổ chức chính trị – xã hội. Sau phiên thảo luận, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.