Xã đầu tiên ở Hưng Yên có robot AI làm thủ tục hành chính

TPO - Chiều 30/12, UBND xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) đã làm lễ tiếp nhận 2 máy xử lý văn bản hành chính toàn trình (robot) có sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ cho biết, sau sáp nhập, mỗi tháng Trung tâm phục vụ hành chính công tại xã tiếp nhận trung bình khoảng 150.000 hồ sơ của người dân, bình quân mỗi ngày tiếp nhận 4.700 bộ hồ sơ.

“Với lực lượng chỉ khoảng 10 người, việc giải quyết hơn 4.700 bộ hồ sơ trong 1 ngày và diễn ra liên tục trong một tháng là một khó khăn lớn, có sự quá tải cho bộ phận làm nhiệm vụ hành chính công”, ông Lộc nói.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trụ nhận máy từ nhà tài trợ và làm lễ đưa robot Kiosk TC AI vào sử dụng tại Trung tâm dịch vụ hành chính công xã chiều 30/12. Ảnh: T.Đảng

Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ cho biết, sau hơn 2 tuần lắp đặt và chạy thử nghiệm, ngày 30/12, xã chính thức tiếp nhận hệ thống máy robot xử lý hồ sơ hành chính tự động, toàn trình mang tên Kiosk TC AI, mở ra thêm một công cụ hỗ trợ quan trọng cho địa phương trong tổ chức, sắp xếp công việc, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính công.

Theo ông Lộc, thời gian tới, UBND xã Nghĩa Trụ sẽ từng bước bố trí, hướng dẫn và tổ chức vận hành hệ thống Kiosk phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm để người dân có thể tiếp cận và sử dụng thuận tiện.

Ông Vũ Gia Công - Chủ tịch Công ty cổ phần TC Group – đơn vị tài trợ 2 máy robot Kiosk TC AI cho xã Nghĩa Trụ cho biết, thay vì ngồi xếp hàng như lâu nay, thông qua hệ thống robot, người dân đến xã giải quyết các thủ tục hành chính công có thể sử dụng máy để tra cứu thông tin các thủ tục; lựa chọn dịch vụ cần giải quyết; lấy số thứ tự; theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ và sắp xếp thời gian làm việc phù hợp…

Đại diện đơn vị tài trợ và lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trụ quan sát và hỗ trợ người dân đến trải nghiệm robot trong ngày 30/12. Ảnh: T.Đảng

“Hệ thống Kiosk được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, có hướng dẫn người dùng bằng hình ảnh và giọng nói và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ chức năng đặt lịch làm việc trước, giúp người dân chủ động lựa chọn thời gian đến giải quyết thủ tục, góp phần giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời bảo đảm trật tự, văn minh tại trụ cơ quan nhà nước” – ông Công nói.

Theo ông Công, hệ thống Kiosk toàn trình TC AI do Công ty Cổ phần TC Group Việt Nam nghiên cứu, phát triển. Việc trao tặng và đưa hệ thống Kiosk hành chính thông minh vào vận hành tại xã Nghĩa Trụ là hoạt động cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Trao đổi với PV Tiền Phong tại buổi lễ, ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cho biết, xã Nghĩa Trụ là đơn vị hành chính thứ 2 và là xã đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên được trang bị robot hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.