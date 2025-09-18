Lấn chiếm đất xây nghĩa trang, lăng mộ trái phép

TPO - Sau khi kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp xây dựng nghĩa trang trái phép, xã Hưng Nguyên (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt, yêu cầu tự tháo dỡ nếu không sẽ cưỡng chế theo quy định.

Video một số công trình lăng mộ, nghĩa trang vi phạm xây dựng được xã Hưng Nguyên ( Nghệ An) yêu cầu tháo dỡ.

Ngày 18/9, ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, xã này đang làm thủ tục, công tác để thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình lăng mộ nghĩa trang xây dựng trái phép trên địa bàn.

UBND xã Hưng Nguyên cho biết, khu vực núi Chùa (xóm Đại Huệ) và núi Chại Rày (xóm Thượng Khê) nhiều năm trước “nóng” về lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng, trong đó có xây lăng mộ, nghĩa trang. Chính quyền cấp huyện, xã cũ đã từng phát hiện, xử lý một số trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Khu vực núi Chùa (xóm Đại Huệ) xuất hiện tình trạng vi phạm xây dựng lăng mộ, nghĩa trang.

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, xã Hưng Nguyên đã khẩn trương nắm bắt thông tin dư luận và khảo sát tình hình thực tế. Qua đó phát hiện tình trạng lấn chiếm đất công để xây dựng trái phép lăng mộ, nghĩa trang tại khu vực núi Chùa và núi Chại Rày tái diễn.

Từ cuối tháng 7/2025, UBND xã Hưng Nguyên đã tổ chức kiểm tra, xác minh và xác định ở khu vực núi Chùa (xóm Đại Huệ) có 13 công trình vi phạm trên diện tích 2.018m2. Còn tại vùng núi Chại Rày (xóm Thượng Khê) có 4 công trình lăng mộ cơ bản hoàn thành, 1 công trình lăng mộ đã xây móng trên tổng diện tích 743m2.

Sau khi kiểm tra phát hiện vi phạm, ngày 9/8, xã Hưng Nguyên đã tháo dỡ 7/13 công trình vi phạm.

Một số công trình vi phạm đã được tháo dỡ.

Đối với 13 công trình vi phạm ở vùng núi Chùa, ngày 9/8 UBND xã Hưng Nguyên đã tháo dỡ 7 công trình vi phạm trên diện tích 812m2; lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người. UBND xã Hưng Nguyên giao Phòng Kinh tế rà soát lại nguồn gốc thửa đất, đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xác định đối tượng vi phạm đối với các trường hợp còn lại.

UBND xã Hưng Nguyên cũng xác định 5 công trình lăng mộ ở vùng núi Chại Rày xây dựng trên đất lâm nghiệp. Trong đó, có 3 công trình đã xây dựng tường bao, đặt một số ngôi mộ.

Xã Hưng Nguyên đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh để có cơ sở xử lý đối với một số trường hợp vi phạm còn lại.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên cho biết, sau khi phát hiện, xã đã lập biên bản đình chỉ với các công trình vi phạm. Tuy nhiên, vấn đề xác minh đối tượng để có cơ sở xử lý gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, UBND xã Hưng Nguyên đã có văn bản đề nghị công an điều tra xác minh đối tượng xây dựng lăng mộ tại các khu vực núi Chùa và núi Chại Rày để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó vào ngày 29/8, UBND xã Hưng Nguyên đã phát thông báo rộng rãi tìm các tổ chức, cá nhân là chủ các công trình lăng mộ xây dựng trái phép đến trụ sở xã để kê khai, làm việc. Tuy nhiên vẫn không có người nào đến kê khai làm việc. Ngày 9/9, UBND xã Hưng Nguyên tiếp tục phát thông báo về việc sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm nói trên kể từ ngày 11/9.

Được biết tình trạng xây dựng lăng mộ, nghĩa trang trái phép cũng khiến người dân địa phương rất bất bình. Người dân mong muốn cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm để trả lại sự bình yên cuộc sống cho người dân trên địa bàn.