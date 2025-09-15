Quảng Ngãi: Vì sao chưa xử lý 2 cơ sở chế biến mủ cao su trái phép quy mô ‘khủng’?

TPO - Hai cơ sở chế biến mủ cao su quy mô hàng ngàn mét vuông ở phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa (tỉnh Quảng Ngãi) ngang nhiên hoạt động không phép, xả thải trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân ở tổ dân phố Nguyễn Trãi 4 (phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi), thời gian qua tình trạng ô nhiễm xuất phát từ cơ sở chế biến mủ cao su tại đây đã diễn ra suốt nhiều năm.

Xưởng có khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông, xây dựng kiên cố bằng bê tông, tôn sắt bao quanh. Bên trong, hàng chục công nhân làm việc với nhiều bể chứa mủ cao su đang sủi bọt, tràn ra ngoài, vương vãi khắp nơi và phát tán mùi hôi thối nồng nặc.

Xưởng chế biến mủ cao su hoạt động trái phép ở phường Đăk Bla.

Ông N.V.P. (trú phường Đăk Bla), hộ dân sống xưởng xưởng, bức xúc: “Mỗi khi xưởng hoạt động, mùi hôi của cao su xộc vào tận trong nhà, bám lên quần áo, chăn màn. Những ngày nắng nóng, để tránh mùi hôi, gia đình phải đóng kín cửa mới dám ăn cơm. Đặc biệt, nước thải chưa qua xử lý còn được xả thẳng ra con suối gần đó, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng".

Trước phản ảnh của người dân, UBND phường Đăk Bla đã vào cuộc kiểm tra và xác định, cơ sở chế biến này do ông Nguyễn Ngọc Túc làm chủ, không có giấy phép hoạt động, không giấy phép xây dựng. Đồng thời xả thải trực tiếp ra suối Đăk Tía.

Xưởng chế biến mủ cao su trái phép ở xã Đăk Rơ Wa nhìn từ trên cao.

Ông Mai Văn Trí – Phó Chủ tịch UBND phường Đăk Bla cho biết, phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi, xả thải gây ô nhiễm môi trường của xưởng này là hoàn toàn chính xác. Phường đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Không chỉ phường Đăk Bla, tại xã Đăk Rơ Wa tình trạng tương tự cũng đang diễn ra. Một xưởng chế biến mủ cao su khác, do ông Bùi Đình Thường làm chủ, rộng hơn 2.000m² xây dựng kiên cố giữa rừng cao su, hoạt động rầm rộ nhưng cũng chưa có giấy phép hoạt động.

Bên trong xưởng chế biến mủ cao su trái phép ở xã Đăk Rơ Wa.

Bên trong nhà xưởng, mủ cao su tươi được tập kết thành từng đống lớn, bốc mùi hôi nồng nặc. Nước thải đặc quánh, màu đen xám, chảy tràn ra môi trường xung quanh, len lỏi xuống vườn cây, ao hồ… Xung quanh nhà xưởng, hàng loạt thùng nhựa chứa hóa chất bị vứt ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm lâu dài.

Ông Hà Đường – Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa cho biết diện tích đất mà ông Thường sử dụng thuộc quy hoạch đất nông nghiệp. “Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép sản xuất, cũng không có hồ sơ xử lý nước thải liên quan đến hoạt động chế biến mủ cao su. Chính quyền xã đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động và hoàn thiện thủ tục theo quy định”, ông Đường nói.

Thực tế, tình trạng chế biến mủ cao su nhỏ lẻ, tự phát, gây ô nhiễm môi trường không phải chuyện mới lạ ở nhiều địa phương. Quá trình sơ chế mủ phát sinh lượng nước thải lớn với nồng độ hữu cơ cao, chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh, amoniac… Nếu không được xử lý, nước thải này sẽ làm ô nhiễm nghiêm trọng.

Nước thải từ quá trình sơ chế ở xưởng chế biến mủ cao su ở xã Đăk Rơ Wa chảy tràn ra môi trường xung quanh.

Trong khi đó, hầu hết các cơ sở chế biến cao su tư nhân đều hoạt động thủ công, không đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Các xưởng hoạt động “chui” khiến người dân chịu cảnh ô nhiễm triền miên, đối mặt nguy cơ mắc nhiều bệnh tật.

Người dân hai địa phương kiến nghị, các cấp ngành cần có biện pháp mạnh tay, dứt điểm để tránh tình trạng “phạt cho tồn tại”. Bởi nếu chỉ dừng lại ở mức lập biên bản, yêu cầu tạm dừng, các xưởng chế biến có thể hoạt động trở lại bất cứ lúc nào, tiếp tục xả thải ra môi trường.