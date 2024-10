Hà Nội yêu cầu đình chỉ hoạt động các bến thủy nội địa hoạt động 'chui'

TPO - Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GTVT, Công an thành phố bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, trong đó đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các bến thủy, bến khách ngang sông không phép.

Cụ thể, trong công văn chỉ đạo về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có hoạt động giao thông đường thủy nội địa và bến khách ngang sông tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Với Sở GTVT, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu, nghiên cứu, lập quy hoạch cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu (bao gồm cả vùng đất và vùng nước) nhằm quản lý các phương tiện neo đậu có trật tự, bảo đảm công tác an ninh, trật tự xã hội.

Lực lượng Thanh tra giao thông Sở phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an thành phố và UBND các địa phương tăng cường kiểm tra các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Tập trung kiểm tra các quy định về kết cấu hạ tầng, phương tiện, người điều khiển phương tiện, đặc biệt là quy định về bảo đảm thiết bị cứu sinh và chở đúng số người quy định, phòng, chống cháy, nổ trên phương tiện.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các phương tiện chở khách không bảo đảm điều kiện an toàn, vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện thủy nội địa không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, hoặc chứng chỉ chuyên môn không phù hợp với phương tiện điều khiển.

Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát để kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; tập trung kiểm tra ngay tại các bến khách ngang sông, có biện pháp bảo đảm trật tự, trật tự an toàn giao thông đối với người, phương tiện ở các bến khách ngang sông; kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các bến khách ngang sông và các phương tiện vận tải hành khách theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Tài chính điều chỉnh lại giá vé đò, phà được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND thành phố cho phù hợp với thời điểm hiện nay.