Nhóm người ngang nhiên ‘xẻ thịt’, chiếm gần 9.000 m² đất rừng ở Đắk Lắk

TPO - Lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng sử dụng máy xúc để san gạt mặt bằng, chuẩn bị lấn chiếm diện tích đất rừng trống, không có cây rừng.

Ngày 11/10, lãnh đạo UBND xã Ea Hiao (Đắk Lắk) cho biết, chính quyền địa phương đang xử lý 4 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, thuộc lâm phần do các nhóm hộ trên địa bàn xã quản lý, bảo vệ.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng xã Ea Hiao phát hiện nhiều đối tượng sử dụng máy xúc để san gạt mặt bằng, chuẩn bị lấn chiếm diện tích đất rừng trống, không có cây rừng.

Các vị trí vi phạm nằm rải rác tại buôn Bia và thôn 9A của xã Ea Hiao. Cụ thể, tại lâm phần thuộc nhóm hộ 5 (buôn Bia), ông P.D.H. (trú tỉnh Lâm Đồng) đã lấn chiếm hơn 1.400 m², còn ông N.Q.T. (trú xã Dliê Ya, Đắk Lắk) chiếm gần 2.000 m².

Tại lâm phần nhóm hộ 2 (thôn 9A), bà N.T.L. (trú phường Cư Bao, Đắk Lắk) chiếm hơn 2.000 m², còn ông T.V.L. (trú xã Dliê Ya) chiếm hơn 3.000 m².

Tổng diện tích bị xâm chiếm gần 9.000 m² đất lâm nghiệp. UBND xã đã thu giữ tang vật, lập biên bản và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nhiều diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, tình trạng người dân tự ý lấn chiếm, mua bán đất lâm nghiệp trên địa bàn đã diễn ra từ lâu. Dù chính quyền đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý, nhưng một số đối tượng vẫn lén lút quay lại khai phá đất rừng với mục đích canh tác hoặc sang nhượng trái phép.

Lãnh đạo xã Ea Hiao khẳng định chính quyền sẽ kiên quyết xử lý mọi trường hợp vi phạm và yêu cầu các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lấn chiếm mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Để ngăn chặn tình trạng xâm chiếm đất rừng, UBND xã Ea Hiao đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, đặc biệt là nhóm hộ và cộng đồng dân cư tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, chốt chặn và xử lý nghiêm hành vi phá rừng, chiếm đất trái phép.

Địa phương cũng đang khoanh vùng các khu vực trọng điểm, xác định “điểm nóng” về chặt phá và lấn chiếm đất rừng để theo dõi chặt chẽ, chủ động phòng ngừa. Những đơn vị chủ rừng thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng sẽ bị xem xét thu hồi đất, rừng được giao, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi theo quy định.