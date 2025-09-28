Xử lý nghiêm những ai liên quan vụ 'xẻ thịt' ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc ngọn núi Chư Nâm nổi tiếng bị "xẻ thịt" mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

Vị trí bị san ủi gần với núi lửa Chư Đăng Ya là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Gia Lai.

Ngày 28/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và UBND xã Biển Hồ về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh việc san ủi, mở đường trên núi Chư Nâm.

Trước đó, ngày 26/9, Báo Tiền Phong có bài viết “Đã tìm ra người 'xẻ thịt' ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai”. Sau khi xem xét nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, UBND xã Biển Hồ và đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh với trường hợp san ủi, mở đường trên núi Chư Nâm. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện UBND tỉnh trong tháng 9/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Một con đường dài một cây số ăn dọc theo sườn núi Chư Nâm.

Khu vực núi Chư Nâm bị ông Cao Huyền Tuấn Anh (SN 1983, phường Pleiku, Gia Lai) và ông Lê Văn Quí (SN 1974, phường Diên Hồng, Gia Lai) đào múc, san ủi, mở đường. Hai người đàn ông trên đã thuê máy múc của ông Mười (không rõ họ, nhân thân, lai lịch) để đào múc, san gạt đất trong phần diện tích đất đã mua từ các hộ dân trên địa bàn xã với mục đích san gạt đất làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và đã được UBND huyện Chư Păh cũ cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng nói, sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền xã Biển Hồ lại không biết và không có động thái xử lý. Chỉ đến khi phóng viên báo Tiền Phong phát hiện, phản ánh UBND xã Biển Hồ mới cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, xử lý.

Hiện UBND xã Biển Hồ xác định, tổng diện tích đất san gạt, tự ý mở đường toàn tuyến theo kết quả đo đạc hơn 4.250m2. Trong đó, diện tích san ủi nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Chư Păh cấp cho ông Lê Văn Quí hơn 2.584m2; diện tích san ủi thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được giao quản lý hơn 1.195m2 tại khoảnh 5, tiểu khu 249; diện tích san ủi chưa xác định được chủ sử dụng đất là 470m2.