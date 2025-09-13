Ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai đang bị ’xẻ’ thịt

Ngày 13/9, ông Trần Mạnh Trường - Trưởng phòng Kinh tế xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết, đã lập biên bản kiểm tra, xử lý đối với một số cá nhân liên quan tới việc tự ý thay đổi hiện trạng, mặt bằng trái phép tại khu vực núi Chư Nâm, cạnh khu du lịch nổi tiếng núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc làng Ia Gri, xã Biển Hồ.
Qua ghi nhận của PV Tiền Phong, sườn núi Chư Nâm nhiều ngày qua bị các đối tượng sử dụng máy xúc đào khoét, mở đường. Con đường rộng chừng 2m, dài gần 1.000m hình chữ "z" vắt ngang dọc núi Chư Nâm. Đáng nói, vị trí quả đồi bị đào khoét, làm đường này ở sườn núi Chư Nâm, đây là một trong điểm du lịch, trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của tỉnh, đón hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm.
Từ thông tin của PV Tiền Phong cung cấp, ghi nhận một số cá nhân san ủi cả sườn đồi ở núi Chư Nâm, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra, xử lý. Tại đây, ông Trần Mạnh Trường cho hay, trước mắt phòng sẽ lập biên bản để xử lý nghiêm việc tự ý thay đổi hiện trạng, mặt bằng sử dụng đất.
Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế xã Biển Hồ sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và các đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xem diện tích san ủi đường vi phạm như thế nào. Trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tự mở đường như vậy, theo ông Trường đánh giá là vi phạm nghiêm trọng.
