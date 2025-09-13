Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai đang bị ’xẻ’ thịt

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Núi Chư Nâm (sát bên núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) có độ cao lý tưởng với gần 1500m so với mặt nước biển đã bị xâm hại nghiêm trọng. Tình trạng đào khoét, san ủi, mở đường trái phép ở đây còn ảnh hưởng cảnh quan du lịch của khu vực vốn được coi là đẹp nhất nhì Tây Nguyên này.

Ngày 13/9, ông Trần Mạnh Trường - Trưởng phòng Kinh tế xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết, đã lập biên bản kiểm tra, xử lý đối với một số cá nhân liên quan tới việc tự ý thay đổi hiện trạng, mặt bằng trái phép tại khu vực núi Chư Nâm, cạnh khu du lịch nổi tiếng núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Qua ghi nhận của PV Tiền Phong, sườn núi Chư Nâm nhiều ngày qua bị các đối tượng sử dụng máy xúc đào khoét, mở đường. Con đường rộng chừng 2m, dài gần 1.000m hình chữ "z" vắt ngang dọc núi Chư Nâm. Đáng nói, vị trí quả đồi bị đào khoét, làm đường này ở sườn núi Chư Nâm, đây là một trong điểm du lịch, trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của tỉnh, đón hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm.

Từ thông tin của PV Tiền Phong cung cấp, ghi nhận một số cá nhân san ủi cả sườn đồi ở núi Chư Nâm, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra, xử lý. Tại đây, ông Trần Mạnh Trường cho hay, trước mắt phòng sẽ lập biên bản để xử lý nghiêm việc tự ý thay đổi hiện trạng, mặt bằng sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế xã Biển Hồ sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và các đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xem diện tích san ủi đường vi phạm như thế nào. Trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tự mở đường như vậy, theo ông Trường đánh giá là vi phạm nghiêm trọng.

Một số hình ảnh trong vụ việc do PV Tiền Phong ghi lại:

tien-phong-6707.jpg
Một chiếc máy xúc cỡ lớn tại hiện trường.
12.jpg
9.jpg
Lượng lớn đất đá đã được san ủi, nguy cơ phá vỡ cảnh quan xung quanh khu du lịch nổi tiếng - núi lửa Chư Đăng Ya.
11.jpg
15.jpg
13.jpg
tien-phong-308.jpg
Một cung đường quy mô được san ủi vắt lên lưng núi Chư Nâm.
8.jpg
Núi Chư Nâm có độ cao 1.472m so với mực nước biển, là một trong những điểm trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của tỉnh, đón hàng ngàn lượt khách chinh phục mỗi năm. Tuy nhiên, hiện điểm du lịch đặc biệt này đang có nguy cơ bị xâm phạm bởi một số cá nhân.
7.jpg
Một diện tích lớn đất rừng đã bị tác động trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không biết.
6.jpg
3.jpg
Việc một số cá nhân tự ý "xẻ" núi ảnh hưởng lớn đến môi trường, cảnh quan tự nhiên quanh khu vực núi lửa Chư Đăng Ya.
2.jpg
Quả đồi bị tác động chỉ cách núi lửa Chư Đăng Ya tầm một cây số.
1.jpg
Hình chữ "Z" được "vẽ" trên sườn núi Chư Nâm.
Cả một quả đồi bị "xẻ" tan nát.
Tiền Lê
#san ủi #tự ý thay đổi hiện trạng #núi lửa Chư Đăng Ya #làng Ia Gri #xã Biển Hồ #núi Chư Nâm #đào xới #mở đường #lập biên bản #phạt hành chính #xẻ thịt #nổi tiếng #trái phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục