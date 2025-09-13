Ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai đang bị ’xẻ’ thịt

TPO - Núi Chư Nâm (sát bên núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) có độ cao lý tưởng với gần 1500m so với mặt nước biển đã bị xâm hại nghiêm trọng. Tình trạng đào khoét, san ủi, mở đường trái phép ở đây còn ảnh hưởng cảnh quan du lịch của khu vực vốn được coi là đẹp nhất nhì Tây Nguyên này.

Ngày 13/9, ông Trần Mạnh Trường - Trưởng phòng Kinh tế xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết, đã lập biên bản kiểm tra, xử lý đối với một số cá nhân liên quan tới việc tự ý thay đổi hiện trạng, mặt bằng trái phép tại khu vực núi Chư Nâm, cạnh khu du lịch nổi tiếng núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Qua ghi nhận của PV Tiền Phong, sườn núi Chư Nâm nhiều ngày qua bị các đối tượng sử dụng máy xúc đào khoét, mở đường. Con đường rộng chừng 2m, dài gần 1.000m hình chữ "z" vắt ngang dọc núi Chư Nâm. Đáng nói, vị trí quả đồi bị đào khoét, làm đường này ở sườn núi Chư Nâm, đây là một trong điểm du lịch, trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của tỉnh, đón hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm.

Từ thông tin của PV Tiền Phong cung cấp, ghi nhận một số cá nhân san ủi cả sườn đồi ở núi Chư Nâm, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra, xử lý. Tại đây, ông Trần Mạnh Trường cho hay, trước mắt phòng sẽ lập biên bản để xử lý nghiêm việc tự ý thay đổi hiện trạng, mặt bằng sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế xã Biển Hồ sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và các đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xem diện tích san ủi đường vi phạm như thế nào. Trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tự mở đường như vậy, theo ông Trường đánh giá là vi phạm nghiêm trọng.

Một số hình ảnh trong vụ việc do PV Tiền Phong ghi lại:

Một chiếc máy xúc cỡ lớn tại hiện trường.

Lượng lớn đất đá đã được san ủi, nguy cơ phá vỡ cảnh quan xung quanh khu du lịch nổi tiếng - núi lửa Chư Đăng Ya.

Một cung đường quy mô được san ủi vắt lên lưng núi Chư Nâm.

Núi Chư Nâm có độ cao 1.472m so với mực nước biển, là một trong những điểm trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của tỉnh, đón hàng ngàn lượt khách chinh phục mỗi năm. Tuy nhiên, hiện điểm du lịch đặc biệt này đang có nguy cơ bị xâm phạm bởi một số cá nhân.

Một diện tích lớn đất rừng đã bị tác động trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không biết.

Việc một số cá nhân tự ý "xẻ" núi ảnh hưởng lớn đến môi trường, cảnh quan tự nhiên quanh khu vực núi lửa Chư Đăng Ya.

Quả đồi bị tác động chỉ cách núi lửa Chư Đăng Ya tầm một cây số.

Hình chữ "Z" được "vẽ" trên sườn núi Chư Nâm.