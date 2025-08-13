Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh công trình bê tông 9,4 tỷ đồng nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya

Tiền Lê

TPO - Việc bê tông hóa nhà rông được thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc J’rai, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, Gia Lai).

7.jpg
Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai﻿ đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ, Gia Lai) thuộc quy hoạch Khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đăng Ya.
8.jpg
Vừa kiểm tra dựa trên buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch và ý kiến các sở ngành.
tien-phong.jpg
Theo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, Chư Đăng Ya là một trong những miệng núi lửa đẹp và nổi tiếng ở Gia Lai, Việt Nam - được tạp chí Anh bình chọn là 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới﻿.
1.jpg
5.jpg
Cùng với đó, Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya được bổ sung vào danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201 ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt﻿.
9.jpg
10.jpg
Dự án bị UBND tỉnh "tuýt còi" được làm dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, UBND huyện Chư Păh (cũ) quyết định đầu tư và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện này làm chủ đầu tư, gồm 2 nhà trưng bày (nhà rông), khu phục dựng cảnh quan, nhà vệ sinh, đài nước, cổng, hàng rào, kè đá…
11.jpg
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỉ đồng.
4.jpg
12.jpg
Dự án dự kiến được làm từ tháng 4/2024 tới tháng 11/2025. Hiện công trình đã thi công đạt 40% khối lượng so với hợp đồng, vốn dự án đã giải ngân 4,6 tỉ đồng.
2.jpg
6.jpg
Thời điểm phóng viên ghi nhận, ngày 13/8, công trình trên đã tạm dừng, không có người thi công.
Việc bê tông hoá dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya có nguy cơ làm phá vỡ cảnh quan du lịch.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trên cơ sở kiểm tra thực địa, ý kiến các thành viên đoàn khảo sát, nhận thấy việc triển khai dự án tại quyết định số 49 ngày 24/1/2025 của Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (ông Nguyễn Hữu Nguyên làm chủ tịch UBND huyện Chư Păh từ tháng 9/2024-PV) về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có nhiều bất cập. Cụ thể, việc đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan, cũng như cộng đồng nơi triển khai dự án. Đặc biệt, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc Jrai. Việc trên có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng đến cảnh quan và không phù hợp mục tiêu của chương trình miền núi và dân tộc thiểu số; gây dư luận không tốt.

Bởi vậy, UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc xây dựng các hạng mục công trình nhà rông tại làng Ia Gri, sau đó đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý việc xây dựng công trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tiền Lê
