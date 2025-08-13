Cận cảnh công trình bê tông 9,4 tỷ đồng nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trên cơ sở kiểm tra thực địa, ý kiến các thành viên đoàn khảo sát, nhận thấy việc triển khai dự án tại quyết định số 49 ngày 24/1/2025 của Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (ông Nguyễn Hữu Nguyên làm chủ tịch UBND huyện Chư Păh từ tháng 9/2024-PV) về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có nhiều bất cập. Cụ thể, việc đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan, cũng như cộng đồng nơi triển khai dự án. Đặc biệt, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc Jrai. Việc trên có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng đến cảnh quan và không phù hợp mục tiêu của chương trình miền núi và dân tộc thiểu số; gây dư luận không tốt.

Bởi vậy, UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc xây dựng các hạng mục công trình nhà rông tại làng Ia Gri, sau đó đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý việc xây dựng công trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.