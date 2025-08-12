Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai xây dựng biên giới hữu nghị, phát triển

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

tien-phong-7943.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bắt tay cán bộ Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Chiều 11/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Sau hơn một tháng sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, các đơn vị và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nhiệm vụ. Nhờ đó, bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, an ninh và đối ngoại được liên tục duy trì.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đạt được, nhất là sau hơn một tháng tinh gọn tổ chức bộ máy.

2.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Trước tình hình thế giới, khu vực ngày càng phức tạp, khó lường, cũng như dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương.

Gia Lai giờ có cả biên giới đất liền và trên biển, bởi vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống của lực lượng vũ trang, nêu cao tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao cả mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

image.jpg
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Tỉnh uỷ, cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cần tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà bà Rơ Châm H’Yéo - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cá nhân bà Rơ Châm H’Yéo cũng như gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn bà Rơ Châm H’Yéo tiếp tục "truyền lửa" để con cháu học tập, làm việc, cống hiến trí tuệ xây dựng quê hương Gia Lai nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển.

Tiền Lê
#Bí thư Trung ương Đảng #Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương #ông Nguyễn Trọng Nghĩa #Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai #quân sự #quốc phòng #biên phòng #an ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục