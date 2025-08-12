Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai xây dựng biên giới hữu nghị, phát triển

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bắt tay cán bộ Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Chiều 11/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Sau hơn một tháng sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, các đơn vị và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nhiệm vụ. Nhờ đó, bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, an ninh và đối ngoại được liên tục duy trì.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đạt được, nhất là sau hơn một tháng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Trước tình hình thế giới, khu vực ngày càng phức tạp, khó lường, cũng như dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương.

Gia Lai giờ có cả biên giới đất liền và trên biển, bởi vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống của lực lượng vũ trang, nêu cao tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao cả mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Tỉnh uỷ, cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cần tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.