Tin mới vụ công trình bê tông 9,4 tỷ đồng nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương thống nhất chủ trương dừng triển khai dự án đối với việc bê tông hóa nhà rông (tổng mức đầu tư 9,4 tỷ đồng) và công trình phụ có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, Gia Lai).

Các công trình kiên cố đã được xây dựng ở chân núi lửa Chư Đăng Ya.

Ngày 25/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc tham mưu, đề xuất dừng Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện Sở Xây dựng đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch tại khu vực này theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 88/TB-UBND ngày 21/7/2025.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Dân tộc và Tôn giáo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương thống nhất chủ trương dừng triển khai dự án. Đồng thời giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở VH-TT&DL, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo khi dừng dự án.

Theo đó, việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị nhà thầu thi công trong việc dừng dự án (hiện đang thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, phân cấp quản lý giữa Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và xã Chư Păh, do vậy Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì).

Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra các hạng mục của dự án, từ đó đề xuất thực hiện các thủ tục dừng dự án theo quy định; Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án điều chỉnh dự án tại làng Ia Gri theo quy định.

Hiện việc xây dựng liên quan tới dự án sai phạm đã dừng lại.

Trước đó, trên cơ sở kiểm tra thực địa, ý kiến các thành viên đoàn khảo sát, UBND tỉnh Gia Lai nhận thấy việc triển khai dự án tại quyết định số 49 ngày 24/1/2025 của Chủ tịch UBND huyện Chư Păh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có nhiều bất cập.

Cụ thể, việc đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan, cũng như cộng đồng nơi triển khai dự án.

Đặc biệt, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc Jrai. Việc trên có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng đến cảnh quan và không phù hợp mục tiêu của chương trình miền núi và dân tộc thiểu số, gây dư luận không tốt.

Công trình trên được triển khai tại khu nhà rông cũ, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, nơi có thắng cảnh từng được tạp chí nước Anh bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới. Dự án gồm nhiều hạng mục như 2 khu nhà trưng bày, đài phun nước, kè đá… với tổng vốn đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khởi công từ tháng 4, công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 2/11 (hiện công trình đã giải ngân được trên 4,6 tỷ đồng).