Dừng dự án ‘mắt thần’, triển khai siêu đô thị hơn 130.000 tỷ đồng dọc Vành đai 4 TPHCM

TPO - Dự án “Camera giám sát giao thông” với kinh phí gần 500 tỷ đồng sẽ ngưng thực hiện. Trong khi đó, dự án khu đô thị dọc đường Vành đai 4 TPHCM (phía Bắc TPHCM) với kinh phí dự kiến hơn 130.000 tỷ đồng sẽ tiếp tục thực hiện. Đây là hai dự án, Bình Dương lên phương án trước khi về chung với TPHCM.

Ngày 13/6, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc sáp nhập với TPHCM không làm ảnh hưởng, gián đoạn đối với các hoạt động. Các dự án, công trình đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn diễn ra bình thường.

Một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế, tỉnh Bình Dương sẽ xem xét việc tạm ngưng, ngưng triển khai.

Một trong những dự án mà tỉnh Bình Dương tính toán việc ngưng triển khai là dự án “Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông” với kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng. Dự án này được đề xuất thực hiện từ năm 2022, dự kiến triển khai vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn chưa triển khai.

Giải thích lý do đến nay dự án chưa được triển khai, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đề án triển khai hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính có quy mô lớn, phạm vi triển khai trong toàn tỉnh. Vì vậy, quá trình thực hiện từ khâu thiết kế, đề xuất đến phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ các quy trình thủ tục có liên quan theo quy định để thống nhất nhằm đảm bảo giải pháp mang tính khả thi, hiệu quả, tiết kiệm.

Hiện nay, Bình Dương đã lắp đặt được hơn 3.200 camera, trong đó có khoảng 2.000 camera đã được lắp tại các ngã ba, ngã tư thuộc các tuyến đường của xã, phường, thị trấn và các tuyến liên xã, phục vụ hiệu quả cho việc theo dõi tình hình an ninh trên các tuyến đường.

Ngoài ra, lực lượng trị an cơ sở đã vận động nhà dân, doanh nghiệp tự lắp đặt thêm nâng tổng số khoảng 45.000 camera. Do đó, UBND tỉnh Bình Dương đánh giá, việc dừng dự án lắp đặt camera là hợp lý, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Siêu đô thị phía Bắc TPHCM

Dự án phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 TPHCM (công trình đường sắp khởi công) được đánh giá là phù hợp quy hoạch, tạo diện mạo mới cho khu vực phía Bắc TPHCM. Dự án này tỉnh Bình Dương đã xây dựng dự thảo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1959 về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 TPHCM - Khu số 1 (TP.Bến Cát).

​Theo đó, khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 TPHCM - Khu số 1 có diện tích khoảng 2.702 ha, bao gồm một phần của phường An Tây, phường An Điền và xã Phú An (TP.Bến Cát). Khu đô thị phía Bắc giáp xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng); phía Nam và phía Tây giáp sông Sài Gòn, huyện Củ Chi (TPHCM); phía Đông giáp đường ĐH.609, ĐT.744, ĐT.748 và sông Thị Tính (phường Thới Hòa, TP.Bến Cát).

Tính chất, chức năng chính của khu vực là khu đô thị Cảng - Logistic - Dịch vụ; đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Bình Dương, cửa ngõ kết nối với TPHCM qua tuyến giao thông Vành đai 4. Dự án được chia 3 nhóm gồm phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội khung và phát triển đô thị.

Cụ thể, Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, một phần dự án Đường Vành đai 4 TPHCM trong Khu số 1 được xác định trong tổng vốn đầu tư của dự án đường Vành đai 4 TPHCM, các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật khung trong ranh giới dự án phát triển đô thị được xác định trong tổng vốn đầu tư của các dự án phát triển đô thị; dự án hạ tầng xã hội khung dự kiến khoảng 3.406 tỷ đồng; dự án phát triển đô thị dự kiến khoảng 130.000 tỷ đồng. Nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị đề xuất từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, trái phiếu.