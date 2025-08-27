Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Công trình tai tiếng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya (Gia Lai): Ban quản lý dự án báo cáo gì?

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - dTheo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh (Gia Lai), thì Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (cũ) là người đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri (dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya). Đây là dự án được xác định chưa đúng với quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo về quá trình triển khai dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri (xã Biển Hồ).

Đối với công văn tham gia ý kiến đầu tư xây dựng công trình trên, các Phòng TN&MT, Phòng Dân tộc, Phòng VH-TT và UBND xã Chư Đăng Ya cơ bản thống nhất so với hồ sơ thiết kế được lập. Như ý kiến của UBND xã “Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã. Đúng vị trí, địa điểm xây dựng. Quy mô, kết cấu các hạng mục của công trình phù hợp. Phù hợp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch của địa phương”.
Từ đây, ngày 24/1/2025 Chủ tịch UBND huyện Chư Păh ban hành quyết định số 49 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri (trên cơ sở báo cáo thẩm định số 37 ngày 20/1/2025 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng).

tien-phong-1606.jpg
Việc bê tông hoá nguy cơ làm phá phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya.

Theo đó, tháng 9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh (cũ) phối hợp với các đơn vị, phòng ban có liên quan về việc đăng ký danh mục thuộc Dự án 6 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chư Păh giai đoạn 2021-2025) và được UBND huyện giao triển khai dự án tại Công văn số 2083 ngày 21/10/2024 của UBND huyện.
Tháng 10/2024, ban này thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Ngân Phát Gia Lai khảo sát thiết kế lập bản vẽ thi công dự án. Sau khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được lập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh ban hành công văn số 102 ngày 9/12/2024 gửi UBND xã Chư Đăng Ya về việc tham gia ý kiến đầu tư xây dựng dự án "Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri, xã Chư Đăng Ya (cũ)".
Trong đó có nội dung “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh đề nghị UBND xã Chư Đăng Ya công khai phương án kiến trúc, lấy ý kiến cộng đồng thôn làng và người đồng bào địa phương về dự án”. Tiếp đó, quá trình trình UBND huyện Chư Păh thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có văn bản số 807 ngày 12/12/2024 về việc tham gia ý kiến thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình gửi Phòng Dân tộc, Phòng VH-TT, Phòng TN&MT và UBND xã Chư Đăng Ya.

sdaf.jpg
Một hạng mục tại dự án ở dưới chân núi Chư Đăng Ya.

Nhưng vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai xác định, việc triển khai dự án xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri - chân núi Chư Đăng Ya theo Quyết định số 49 của Chủ tịch UBND huyện Chư Păh là không phù hợp với phương án quy hoạch Khu Du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai theo các văn bản, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, dự án trên có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan, cộng đồng nơi triển khai dự án; việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc J’rai; bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc J’rai... có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và không phù hợp mục tiêu của chương trình miền núi và dân tộc thiểu số, gây dư luận không tốt.

Công trình trên được triển khai tại khu nhà rông cũ, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, nơi có thắng cảnh từng được tạp chí nước Anh bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới. Dự án gồm nhiều hạng mục như 2 khu nhà trưng bày, đài phun nước, kè đá… với tổng vốn đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khởi công từ tháng 4, công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 2/11 (hiện công trình đã giải ngân được trên 4,6 tỷ đồng).

Tiền Lê
#Núi lửa Chư Đăng Ya #phá vỡ quy hoạch #thực hiện dự án #sai phạm #dự án #xử lý trách nhiệm #kiểm tra #Gia Lai #xã Chư Păh

Xem thêm

Cùng chuyên mục