Công trình tai tiếng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya (Gia Lai): Ban quản lý dự án báo cáo gì?

TPO - dTheo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh (Gia Lai), thì Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (cũ) là người đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri (dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya). Đây là dự án được xác định chưa đúng với quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo về quá trình triển khai dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri (xã Biển Hồ).

Đối với công văn tham gia ý kiến đầu tư xây dựng công trình trên, các Phòng TN&MT, Phòng Dân tộc, Phòng VH-TT và UBND xã Chư Đăng Ya cơ bản thống nhất so với hồ sơ thiết kế được lập. Như ý kiến của UBND xã “Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã. Đúng vị trí, địa điểm xây dựng. Quy mô, kết cấu các hạng mục của công trình phù hợp. Phù hợp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch của địa phương”.

Từ đây, ngày 24/1/2025 Chủ tịch UBND huyện Chư Păh ban hành quyết định số 49 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri (trên cơ sở báo cáo thẩm định số 37 ngày 20/1/2025 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng).

Việc bê tông hoá nguy cơ làm phá phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya.

Theo đó, tháng 9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh (cũ) phối hợp với các đơn vị, phòng ban có liên quan về việc đăng ký danh mục thuộc Dự án 6 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chư Păh giai đoạn 2021-2025) và được UBND huyện giao triển khai dự án tại Công văn số 2083 ngày 21/10/2024 của UBND huyện.

Tháng 10/2024, ban này thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Ngân Phát Gia Lai khảo sát thiết kế lập bản vẽ thi công dự án. Sau khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được lập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh ban hành công văn số 102 ngày 9/12/2024 gửi UBND xã Chư Đăng Ya về việc tham gia ý kiến đầu tư xây dựng dự án "Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri, xã Chư Đăng Ya (cũ)".

Trong đó có nội dung “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh đề nghị UBND xã Chư Đăng Ya công khai phương án kiến trúc, lấy ý kiến cộng đồng thôn làng và người đồng bào địa phương về dự án”. Tiếp đó, quá trình trình UBND huyện Chư Păh thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có văn bản số 807 ngày 12/12/2024 về việc tham gia ý kiến thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình gửi Phòng Dân tộc, Phòng VH-TT, Phòng TN&MT và UBND xã Chư Đăng Ya.

Một hạng mục tại dự án ở dưới chân núi Chư Đăng Ya.

Nhưng vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai xác định, việc triển khai dự án xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri - chân núi Chư Đăng Ya theo Quyết định số 49 của Chủ tịch UBND huyện Chư Păh là không phù hợp với phương án quy hoạch Khu Du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai theo các văn bản, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, dự án trên có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan, cộng đồng nơi triển khai dự án; việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc J’rai; bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc J’rai... có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và không phù hợp mục tiêu của chương trình miền núi và dân tộc thiểu số, gây dư luận không tốt.