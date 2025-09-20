Thanh tra 'vạch' rõ trách nhiệm nhiều khu đất ‘vàng’ bỏ hoang, bị lấn chiếm nhiều năm ở Cà Mau

TPO - Hàng loạt khu đất công tại Cà Mau sau khi thu hồi, nhiều năm qua vẫn bỏ hoang, chưa được đấu giá hoặc đưa vào sử dụng, bị lấn chiếm. Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định trách nhiệm thuộc lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, do chưa thường xuyên kiểm tra, theo dõi, để phát sinh sai sót.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất công và nhà đất tại Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT).

Khu "đất vàng" tại 12 Phan Chu Trinh sau nhiều năm thu hồi vẫn bỏ hoang.

Theo đó, Sở NN&MT Cà Mau đang theo dõi 43 khu nhà, đất công, tổng diện tích trên 2,8 triệu m2. Trong số này, nhiều diện tích đất thu hồi từ các doanh nghiệp. Cùng với đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau (trước đây trực thuộc Sở NN&MT, từ tháng 4/2025 trực thuộc UBND tỉnh) tiếp nhận 31 khu nhà, đất công, diện tích hơn 2,7 triệu m2.

Tuy vậy, nhiều khu đất trên trong tình trạng bỏ hoang, tranh chấp hoặc thủ tục kéo dài, khiến khai thác gần như "đóng băng". Điển hình, sau nhiều năm thu hồi, khu "đất vàng" tại 12 Phan Chu Trinh (phường An Xuyên) từng thuộc Công ty CP Văn hóa tổng hợp Cà Mau vẫn chưa cho thuê và chưa có ai sử dụng.

Năm 2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao quản lý khu đất hơn 41.000 m2 sau khi thu hồi từ Công ty TNHH xử lý môi trường Quang Bến. Hiện, khu đất cũng rơi vào tình cảnh cỏ mọc um tùm.

Tương tự, khu quy hoạch chợ nổi ở P.7, TP.Cà Mau (cũ), hiện cũng để hoang hơn 1,6ha, không cho thuê và không ai sử dụng. Còn khu "đất vàng" rộng 6,2ha thu hồi của của Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Thành), Trung tâm quỹ đất thông báo cho thuê, nhưng không có ai thuê.

Các khu đất công khác cũng hoang hoá, nhà cửa xuống cấp do nhiều không sử dụng, như: Trụ sở Công ty Hải Đăng (4.313m2, phường An Xuyên); chợ nông sản thực phẩm Năm Căn (1.151m2, xã Năm Căn)...

Đáng chú ý, khu đất 138ha của Công ty CP Nuôi trồng và Chế biến thủy hải sản Mỏ Ó - Sóc Trăng tại xã Tân Thuận, sau nhiều năm tranh chấp, dù đã được giải quyết, nhưng không mời gọi được nhà đầu tư. Hiện, khu đất chỉ cho thuê ngắn hạn, giá thuê 658 triệu đồng/năm.

Để xảy ra tình trạng trên, Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khi chưa đề xuất cắm mốc giới, không theo dõi chặt để xảy ra tình trạng chiếm, tái chiếm đất công; biên bản vi phạm thiếu diện tích cụ thể; không báo cáo kịp thời cho Sở TN&MT (cũ); đồng thời buông lỏng quản lý, để mốc giới bị vùi lấp, đất bị bốc dỡ sai quy định...

Ngoài ra, bộ phận tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để xảy ra những thiếu sót tại khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Cà Mau; Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến; Khu đất quy hoạch Chợ nổi phường 7, TP.Cà Mau; Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Hải Đăng.

Từ những tồn tại trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị cấp thẩm quyền chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.