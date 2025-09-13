Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thông tin mới vụ công sở trên ‘đất vàng’ ở Huế bị bỏ hoang sau 30 tháng bàn giao

Ngọc Văn
TPO - Một công sở nằm trên khu “đất vàng” tại thành phố Huế sau hơn 30 tháng bàn giao cho Viện Quy hoạch xây dựng thành phố đã bị bỏ phế, tháo dỡ tan hoang, buộc đơn vị chức năng phải ra quyết định xử phạt và buộc chủ sử dụng khôi phục nguyên trạng.

Sở Tài chính thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 5186/QĐ-XPHC, xử phạt Viện Quy hoạch xây dựng thành phố (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng) 10 triệu đồng vì tự ý tháo dỡ, xử lý tài sản công khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

tru-so-tan-hoangc.jpg
Khu nhà cao tầng này bị tháo dỡ tan hoang﻿ và bỏ phế sau nhiều tháng bàn giao cho Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Huế làm công sở.

Ngoài nộp phạt trong vòng 10 ngày tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Huế còn bị yêu cầu khôi phục tình trạng ban đầu của công trình trong thời hạn 45 ngày.

Trước đó, như tin đã đưa, sau hơn 30 tháng tiếp nhận trụ sở cũ của Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị mới tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Huế không đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích, đồng thời tự ý tháo dỡ nhiều hạng mục quan trọng.

Hậu quả, tòa nhà 3 tầng, diện tích gần 620 m2, từ nguyên vẹn khi bàn giao đã trở thành hoang phế, bị tháo dỡ tan hoang, ngổn ngang rác thải và xuất hiện dấu hiệu tụ tập của người lang thang, đối tượng tiêm chích ma túy.

tru-so-tan-hoangb.jpg
Hệ thống cửa, kết cấu kỹ thuật, trần thạch cao của tòa nhà bị tháo dỡ, cậy phá﻿ tan hoang.

Thống kê sơ bộ cho thấy, toàn bộ cửa kính khung nhôm, hệ thống điện chiếu sáng, thiết bị vệ sinh đã bị tháo dỡ; trần thạch cao nhiều phòng bị cậy phá, mất mát. Sự việc khiến dư luận bức xúc trước tình trạng buông lỏng quản lý tài sản công.

Sau khi sự việc được phát hiện, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Huế xin kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể và cá nhân, đồng thời cam kết bỏ kinh phí cá nhân để khắc phục, khôi phục các hạng mục hư hỏng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận mới nhất, trụ sở tại lô I25-I26-I27, khu đô thị Đông Nam Thủy An (phường An Cựu, Huế) của Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Huế đến nay vẫn trong cảnh hoang tàn, chưa được sửa chữa, khắc phục, hoàn trả nguyên trạng.

Ngọc Văn
