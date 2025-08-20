Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội bố trí trụ sở xã, phường, trường học làm nơi đỗ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành

Trần Hoàng
TPO - Ngoài 4 địa điểm được chỉ định làm nơi đỗ xe, Hà Nội yêu cầu các xã, phường rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng, trường học... thành sân đỗ xe phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về việc bố trí mặt bằng sắp xếp phương tiện phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, để phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hiệu quả và thành công, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu xã, phường.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội bố trí toàn bộ mặt bằng khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long, gồm sân vận động Cột cờ và số 28 Điện Biên Phủ, làm nơi tập kết phương tiện đại biểu khu vực khán đài A.

cung-vie-t-xo-vnexpress-2019-kie-u-du-o-ng-1-1550467893.jpg
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sẽ được bố trí làm sân đỗ xe cho các đại biểu khán đài A. Ảnh minh họa

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô bố trí toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đại biểu khán đài A.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ Nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân. Gửi danh sách địa điểm về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Công an Thành phố trước ngày 21/8/2025. Bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và PCCC tại các điểm đỗ xe.

Trần Hoàng
