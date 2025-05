TP Huế dự thu hơn 1.900 tỷ đồng từ đấu giá đất và trụ sở cũ của công an

TPO - UBND TP Huế vừa lên kế hoạch đấu giá quyền sử dụng quỹ đất phân lô, các cơ sở nhà đất, khu đất thực hiện dự án đầu tư năm 2025, trong đó có trụ sở cũ của công an thành phố sau khi nơi đây được đưa ra khỏi quy hoạch đất an ninh và chuyển giao cho địa phương quản lý, khai thác. Tổng nguồn thu dự kiến từ kế hoạch này vượt 1.900 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, TP Huế sẽ đấu giá 85 lô đất phân lô với tổng diện tích hơn 14.200 m2, dự kiến thu về hơn 145 tỷ đồng. Trong đó, tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 có hai lô đất với diện tích gần 470 m2, giá khởi điểm khoảng 27 triệu đồng/m2, kỳ vọng mang lại hơn 12 tỷ đồng.

Khu OTT4 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương có 68 lô đất với diện tích hơn 11.300 m2, giá khởi điểm khoảng 20 triệu đồng/m2, dự kiến thu trên 113 tỷ đồng. Trong khi đó, tại khu TĐ5 - Khu B của Đô thị mới An Vân Dương, sẽ có 15 lô đất với diện tích hơn 2.400 m2 được đấu giá, với đơn giá khoảng 16 triệu đồng/m2, ước tính thu về hơn 19,5 tỷ đồng.

Ở nhóm đất phục vụ các dự án nhà ở thương mại, 2 khu đất lớn với tổng diện tích hơn 30.300 m2 được đưa vào danh sách đấu giá, kỳ vọng thu về trên 1.150 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý, khu đất trước Nhà thi đấu Bà Triệu và đường Hà Huy Tập (quận Thuận Hóa), có diện tích hơn 13.000 m2, dự kiến mang lại khoảng 378 tỷ đồng.

Trong khi đó, khu đất thực hiện dự án tổ hợp nhà ở - thương mại dịch vụ tại các địa chỉ số 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và 9 Nguyễn Tri Phương (quận Thuận Hóa, vốn là trụ sở cũ của Công an TP Huế) có diện tích hơn 17.200 m2, dự kiến thu về khoảng 772 tỷ đồng. Các khu đất này sẽ được đưa vào khai thác thương mại sau khi Công an TP Huế chuyển về trụ sở mới tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương (phường Thủy Vân, quận Thuận Hóa), với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP Huế cũng sẽ đấu giá quyền sử dụng đất với hình thức cho thuê trả tiền một lần đối với 5 khu đất có tổng diện tích hơn 42.800 m2, ước tính thu về khoảng 654,7 tỷ đồng.

Trong số này, 3 khu đất thuộc Khu tái định cư Thủy Thanh (giai đoạn 3) được quy hoạch cho Trung tâm Phát triển Dịch vụ Công nghệ thông tin, có đơn giá dự kiến 15 triệu đồng/m2, tổng thu khoảng 86,7 tỷ đồng. Đặc biệt, khu đất TMDV - 4 tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu (quận Thuận Hóa), rộng hơn 35.400 m2, dự kiến mang lại nguồn thu hơn 460 tỷ đồng. Còn khu nhà đất số 47 Hai Bà Trưng, diện tích hơn 1.600 m2, có thể thu về hơn 107 tỷ đồng.

Tổng cộng, có 92 lô đất và khu đất với diện tích gần 87.400 m2 được đưa vào kế hoạch đấu giá của TP Huế trong năm 2025, trở thành một trong những đợt huy động nguồn lực từ đất công phục vụ phát triển kinh tế xã hội với quy mô lớn của địa phương trong những năm gần đây.