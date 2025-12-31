Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Thiết kế biệt thự 4 tầng đan xen nhiều phong cách

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án là một căn biệt thự song lập mang phong cách Nhật và gia chủ muốn thiết kế căn hộ như một villa nghỉ dưỡng. Lấy cảm hứng từ phong cách Japandi, sự kết hợp giữa tinh thần Nhật Bản và nét ấm áp của Bắc Âu dự án không chạy theo xu hướng mà hướng đến sự bền vững trong cảm xúc.

Không gian biệt thự mang hơi thở của thời gian, mộc mạc với đường nét đơn giản. Ví dụ như những cánh cửa gỗ, tranh decor, tab, đôn, chất liệu thô mộc mang đậm âm hưởng kiến trúc Nhật truyền thống.

img-1766204096686-1766899692133.jpg
img-1766204096696-1766899694789.jpg
img-1766204096703-1766899695609.jpg
img-1766204096708-1766899696025.jpg

Phòng khách, chủ nhà muốn một không gian thoáng nên KTS đã thiết kế để trần thô, 1 phần để tạo sự thô mộc. Trần thô kết hợp hệ ray kỹ thuật lộ thiên mang hơi thở đương đại, tạo lớp tương phản tinh tế với các vật liệu mộc phía dưới. Bảng màu tổng thể xoay quanh các sắc nâu đất, be, gỗ trầm, xám trung tính, giúp không gian đậm chất thô mộc, tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Phá bỏ sự gò bó trong thiết kế vách thang, thay vì sử dụng những lam gỗ hay tủ vách trong thiết kế truyền thống, KTS đã táo bạo làm tường ngăn và ô tròn cửa giả, thêm giấy shoji để gợi phong cách Nhật.

img-1766204096717-1766899697723.jpg
img-1766204096713-1766899696915.jpg
img-1766204096721-1766899698626.jpg
img-1766204096724-1766899699606.jpg
img-1766204096727-1766899700523.jpg

Hành lang từ khách vào khu bếp được sơn hiệu ứng để tạo sự mộc mạc, đồng bộ với các không gian khác. Riêng hành lang được ốp màu gạch khác để phân khu chức năng.

Cầu thang được ốp gỗ tự nhiên có vân mộc mạc, lan can được làm bằng thép sơn hiệu ứng cùng tone và được cân bằng lại màu sắc bằng tường thang ốp đá ong. Tiểu cảnh khu vực thông tầng thang tạo một không gian gần gũi thiên nhiên.

Giải pháp không gian được lựa chọn là bếp và ăn liên thông, tạo dòng chảy sinh hoạt liền mạch giữa nấu nướng, dùng bữa và trò chuyện.

img-1766204096733-1766899702968.jpg
img-1766204096738-1766899704833.jpg
img-1766204096743-1766899705975.jpg
img-1766204096740-1766899705308.jpg

Tại tầng 2, khu vực sảnh dẫn tới một khu vực phòng trà.

img-1766204096745-1766899706747.jpg
img-1766204096747-1766899707220.jpg
img-1766204096749-1766899708287.jpg

Phòng ngủ một có điểm nhấn đặc biệt nằm ở triết lý "Vuông - Tròn" xuyên suốt, gợi nhắc đến hình ảnh Bánh Chưng - Bánh Giầy truyền thống, đại diện cho sự hòa hợp giữa Trời và Đất, tạo nên một cảm giác cân bằng, trọn vẹn và an yên ngay khi bước vào phòng.

img-1766204096753-1766899709778.jpg
img-1766204096755-1766899710407.jpg

Tiếp nối tinh thần xuyên suốt của toàn bộ căn hộ, phòng ngủ thứ hai vẫn giữ được sự hài hòa giữa các đường thẳng của hệ tủ và sự mềm mại trong cách phối màu.

Điểm nhấn thị giác từ cửa vào là một kịch bản về màu sắc và chất liệu đã được thiết lập để tạo ấn tượng mạnh mẽ. Điểm nhấn trung tâm nằm ở vách tivi, sử dụng vật liệu thạch cao sơn hiệu ứng gạch nung đỏ rực rỡ. Sắc thái nóng bỏng này không chỉ mang lại sự ấm áp mà còn khẳng định cá tính riêng biệt cho không gian nghỉ ngơi.

img-1766204096759-1766899711615.jpg
img-1766204096761-1766899712573.jpg
img-1766204096765-1766899713798.jpg
img-1766204096763-1766899713240.jpg
img-1766204096757-1766899711176.jpg
img-1766204096769-1766899714879.jpg
img-1766204096767-1766899714139.jpg
img-1766204096771-1766899715333.jpg

Phòng ngủ 3 có điểm nhấn trần nghệ thuật tone màu xanh đầy phá cách. KTS tập trung sự chú ý vào phần trần nghệ thuật, nơi các mảng khối và màu sắc được xử lý tỉ mỉ để tạo ra những cảm xúc khác biệt ở mọi góc nhìn.

img-1766204096777-1766899717588.jpg
img-1766204096781-1766899719431.jpg
img-1766204096783-1766899720304.jpg

Phòng ngủ 4 được dành cho những vị khách yêu thích sự tối giản, không muốn bị xao nhãng bởi quá nhiều màu sắc rực rỡ. Không gian được bao phủ bởi bảng màu trung tính dịu mắt, tập trung vào việc khai thác vẻ đẹp nguyên bản của vật liệu, chấm phá những đường nét uốn cong ở vách đầu giường và hệ trần tạo sự mềm mại.

img-1766204096791-1766899722685.jpg
img-1766204096793-1766899723324.jpg
img-1766204096795-1766899724220.jpg
img-1766204096799-1766899725557.jpg
img-1766204096797-1766899725119.jpg

Tận dụng diện tích tầng thượng, KTS đã khéo léo biến một góc nhỏ vốn thường bị bỏ trống trở thành khu vực tiện ích cho hệ thống máy giặt, máy sấy và các thiết bị kỹ thuật được sắp đặt gọn gàng, khoa học. Việc đưa khu vực giặt sấy lên tầng thượng không chỉ giúp giải phóng không gian nội thất bên dưới mà còn tạo sự thuận tiện tối đa trong việc xử lý đồ dùng gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn giữa một không gian thoáng đãng.

img-1766204096803-1766899726888.jpg
img-1766204096801-1766899726402.jpg
img-1766204096805-1766899728207.jpg
Thúy Hiền
TG Architects
#biệt thự #Thiết kế #Japandi #nhà đẹp #kiến trúc

Cùng chuyên mục