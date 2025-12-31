Thiết kế biệt thự 4 tầng đan xen nhiều phong cách

TPO - Dự án là một căn biệt thự song lập mang phong cách Nhật và gia chủ muốn thiết kế căn hộ như một villa nghỉ dưỡng. Lấy cảm hứng từ phong cách Japandi, sự kết hợp giữa tinh thần Nhật Bản và nét ấm áp của Bắc Âu dự án không chạy theo xu hướng mà hướng đến sự bền vững trong cảm xúc.

Không gian biệt thự mang hơi thở của thời gian, mộc mạc với đường nét đơn giản. Ví dụ như những cánh cửa gỗ, tranh decor, tab, đôn, chất liệu thô mộc mang đậm âm hưởng kiến trúc Nhật truyền thống.

Phòng khách, chủ nhà muốn một không gian thoáng nên KTS đã thiết kế để trần thô, 1 phần để tạo sự thô mộc. Trần thô kết hợp hệ ray kỹ thuật lộ thiên mang hơi thở đương đại, tạo lớp tương phản tinh tế với các vật liệu mộc phía dưới. Bảng màu tổng thể xoay quanh các sắc nâu đất, be, gỗ trầm, xám trung tính, giúp không gian đậm chất thô mộc, tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Phá bỏ sự gò bó trong thiết kế vách thang, thay vì sử dụng những lam gỗ hay tủ vách trong thiết kế truyền thống, KTS đã táo bạo làm tường ngăn và ô tròn cửa giả, thêm giấy shoji để gợi phong cách Nhật.

Hành lang từ khách vào khu bếp được sơn hiệu ứng để tạo sự mộc mạc, đồng bộ với các không gian khác. Riêng hành lang được ốp màu gạch khác để phân khu chức năng.

Cầu thang được ốp gỗ tự nhiên có vân mộc mạc, lan can được làm bằng thép sơn hiệu ứng cùng tone và được cân bằng lại màu sắc bằng tường thang ốp đá ong. Tiểu cảnh khu vực thông tầng thang tạo một không gian gần gũi thiên nhiên.

Giải pháp không gian được lựa chọn là bếp và ăn liên thông, tạo dòng chảy sinh hoạt liền mạch giữa nấu nướng, dùng bữa và trò chuyện.

Tại tầng 2, khu vực sảnh dẫn tới một khu vực phòng trà.

Phòng ngủ một có điểm nhấn đặc biệt nằm ở triết lý "Vuông - Tròn" xuyên suốt, gợi nhắc đến hình ảnh Bánh Chưng - Bánh Giầy truyền thống, đại diện cho sự hòa hợp giữa Trời và Đất, tạo nên một cảm giác cân bằng, trọn vẹn và an yên ngay khi bước vào phòng.

Tiếp nối tinh thần xuyên suốt của toàn bộ căn hộ, phòng ngủ thứ hai vẫn giữ được sự hài hòa giữa các đường thẳng của hệ tủ và sự mềm mại trong cách phối màu.

Điểm nhấn thị giác từ cửa vào là một kịch bản về màu sắc và chất liệu đã được thiết lập để tạo ấn tượng mạnh mẽ. Điểm nhấn trung tâm nằm ở vách tivi, sử dụng vật liệu thạch cao sơn hiệu ứng gạch nung đỏ rực rỡ. Sắc thái nóng bỏng này không chỉ mang lại sự ấm áp mà còn khẳng định cá tính riêng biệt cho không gian nghỉ ngơi.

Phòng ngủ 3 có điểm nhấn trần nghệ thuật tone màu xanh đầy phá cách. KTS tập trung sự chú ý vào phần trần nghệ thuật, nơi các mảng khối và màu sắc được xử lý tỉ mỉ để tạo ra những cảm xúc khác biệt ở mọi góc nhìn.

Phòng ngủ 4 được dành cho những vị khách yêu thích sự tối giản, không muốn bị xao nhãng bởi quá nhiều màu sắc rực rỡ. Không gian được bao phủ bởi bảng màu trung tính dịu mắt, tập trung vào việc khai thác vẻ đẹp nguyên bản của vật liệu, chấm phá những đường nét uốn cong ở vách đầu giường và hệ trần tạo sự mềm mại.

Tận dụng diện tích tầng thượng, KTS đã khéo léo biến một góc nhỏ vốn thường bị bỏ trống trở thành khu vực tiện ích cho hệ thống máy giặt, máy sấy và các thiết bị kỹ thuật được sắp đặt gọn gàng, khoa học. Việc đưa khu vực giặt sấy lên tầng thượng không chỉ giúp giải phóng không gian nội thất bên dưới mà còn tạo sự thuận tiện tối đa trong việc xử lý đồ dùng gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn giữa một không gian thoáng đãng.