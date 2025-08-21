Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM nêu phương án xử lý trụ sở dôi dư

Vân Sơn - Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo đại diện Sở Tài chính TPHCM, trụ sở dôi dư sẽ được sử dụng theo nguyên tắc điều hòa nội bộ hoặc chuyển đổi công năng, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có.

Chiều 21/8, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Sở Tài chính TPHCM đã trả lời câu hỏi về phương án xử lý tài sản dôi dư sau khi chính quyền 2 cấp hoạt động.

Theo đó, trước ngày 1/7/2025, UBND cấp huyện đã xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc cho UBND cấp xã. Tuy nhiên, theo định hướng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lộ trình sử dụng cán bộ không chuyên trách tại cấp xã được kéo dài và số lượng công chức cấp huyện chuyển về cấp xã sẽ lớn hơn so với khả năng bố trí diện tích làm việc của các trụ sở cấp xã trước đây.

img-0254.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái. Ảnh: Ngô Tùng

Sau ngày 1/7/2025, các cơ quan, đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động sẽ căn cứ số lượng nhân sự hiện hữu, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc để xây dựng phương án bố trí, trong đó có sử dụng thêm các trụ sở dôi dư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.

Theo Sở Tài chính, hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả để tiếp tục sắp xếp, bố trí trụ sở theo nguyên tắc điều hòa nội bộ hoặc chuyển đổi công năng, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan và không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Song song đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư, cơ sở bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức theo chỉ đạo của UBND TPHCM để xây dựng phương án xử lý theo thứ tự ưu tiên: điều hòa nội bộ cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; điều chuyển cho cơ quan trung ương trên địa bàn (nếu có nhu cầu); bố trí, chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng và thu hồi giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác theo quy định pháp luật.

Vân Sơn - Anh Nhàn
#xử lý trụ sở dôi dư TPHCM #quản lý tài sản nhà đất TPHCM #chuyển đổi công năng trụ sở #quản lý cơ sở vật chất công cộng #tối đa hóa sử dụng trụ sở dôi dư #quy trình điều hòa nội bộ #quản lý tài sản công sau sáp nhập #kế hoạch bố trí trụ sở hành chính #quản lý đất đai và nhà đất TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục