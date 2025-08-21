TPHCM nêu phương án xử lý trụ sở dôi dư

TPO - Theo đại diện Sở Tài chính TPHCM, trụ sở dôi dư sẽ được sử dụng theo nguyên tắc điều hòa nội bộ hoặc chuyển đổi công năng, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có.

Chiều 21/8, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Sở Tài chính TPHCM đã trả lời câu hỏi về phương án xử lý tài sản dôi dư sau khi chính quyền 2 cấp hoạt động.

Theo đó, trước ngày 1/7/2025, UBND cấp huyện đã xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc cho UBND cấp xã. Tuy nhiên, theo định hướng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lộ trình sử dụng cán bộ không chuyên trách tại cấp xã được kéo dài và số lượng công chức cấp huyện chuyển về cấp xã sẽ lớn hơn so với khả năng bố trí diện tích làm việc của các trụ sở cấp xã trước đây.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái. Ảnh: Ngô Tùng

Sau ngày 1/7/2025, các cơ quan, đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động sẽ căn cứ số lượng nhân sự hiện hữu, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc để xây dựng phương án bố trí, trong đó có sử dụng thêm các trụ sở dôi dư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.

Theo Sở Tài chính, hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả để tiếp tục sắp xếp, bố trí trụ sở theo nguyên tắc điều hòa nội bộ hoặc chuyển đổi công năng, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan và không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Song song đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư, cơ sở bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức theo chỉ đạo của UBND TPHCM để xây dựng phương án xử lý theo thứ tự ưu tiên: điều hòa nội bộ cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; điều chuyển cho cơ quan trung ương trên địa bàn (nếu có nhu cầu); bố trí, chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng và thu hồi giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác theo quy định pháp luật.