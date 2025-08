Bất động sản đua nhau bung hàng sau sáp nhập

Đón cơ hội

Công ty CP Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) vừa ra mắt dự án Fresia Riverside gồm 1.153 căn hộ, tọa lạc ngay mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Sở hữu vị trí đắc địa, Fresia Riverside trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư nhờ mức giá chỉ từ 1,79 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ. Khách hàng sẽ được Agribank hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng hoặc đến khi nhận nhà, với tỷ lệ cho vay tối đa lên đến 75%. Dự án Fresia Riverside còn có chế độ thanh toán nhẹ nhàng, khi ký hợp đồng mua bán chỉ 10%.

Dự án Fresia Riverside đang gây sốt ở thị trường phía Nam.

TV Holdings cũng hợp tác cùng Altara Hospitality Group trở thành đơn vị quản lý vận hành toàn diện tại Fresia Riverside. Ông Trương Công Hoài Nhơn - Giám đốc Điều hành Altara Hospitality Group cam kết: “Altara Hospitality Group mang đến cho Fresia Riverside hệ sinh thái dịch vụ khép kín với các dịch vụ quản gia căn hộ 24/7, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà với bác sĩ gia đình, dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật chuyên nghiệp. Tất cả đều được đảm bảo chất lượng dịch vụ cùng sự kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường và an toàn”.

Dự án Fresia Riverside được EximRS tiếp thị và phân phối độc quyền ra thị trường vào tháng 4/2025, đã tạo nên cơn sốt mới cho thị trường căn hộ Biên Hoà. Mới đây, EximRS đã ra quân tháp River 3 - block đẹp nhất của dự án với 360 căn hộ view sông độc bản.

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Tổng Giám đốc EximRS khẳng định: “Thị trường bất động sản 2025 đang hướng đến dòng bất động sản giá trị thực và Fresia Riverside chính là sản phẩm của thời đại mới. Sự xuất hiện của tòa tháp River 3 hứa hẹn mang đến không gian sống đỉnh cao song hành cùng giá trị đầu tư hiệu quả ngay tại Biên Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ. Với sự kết hợp giữa vị trí đắc địa và dịch vụ quản lý vận hành đẳng cấp, Fresia Riverside là nơi cư dân có thể tận hưởng trải nghiệm view sông - sống đỉnh mỗi ngày”.

Tương tự, Tập đoàn Solia phối hợp cùng Casa Holdings làm lễ xuất quân và giới thiệu dự án The Solia ra thị trường. Sự kiện quy tụ gần 2.000 chuyên viên kinh doanh đến từ 40 đại lý phân phối chiến lược và đồng hành trên toàn quốc, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến dịch phân phối quy mô lớn của dự án The Solia - một trong những điểm sáng mới của thị trường bất động sản phía Tây TPHCM.

The Solia là khu đô thị sinh thái được quy hoạch bài bản, tọa lạc tại mặt tiền Vành đai 4 (tỉnh Tây Ninh) và kết nối trực tiếp tới TPHCM qua các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TPHCM - Trung Lương, quốc lộ 1A. Dự án ghi dấu ấn bởi hạ tầng hoàn chỉnh 100%, hệ thống tiện ích nội khu chất lượng cao, cùng pháp lý minh bạch và đã có sổ hồng từng nền cho toàn dự án.

Ông Phạm Minh Tùng, đại diện Solia Group chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ phát triển một khu đô thị, mà là kiến tạo một môi trường sống thực sự - nơi cư dân được tận hưởng tiện nghi, an toàn và giá trị bền vững”.

Dự án The Solia - một trong những điểm sáng mới của thị trường bất động sản phía Tây TPHCM.

Mới đây, dự án Bcons Bình An - Đông Tây của Tập đoàn Bcons chính thức được khởi công. Dự án nằm trên trục đường Thống Nhất nối liền với Xa lộ Hà Nội, liền kề đô thị Đại học Quốc gia TPHCM thuộc phường Bình An, được xây trên khu đất 30.000 m2, có tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường hơn 1.800 căn hộ.

Charm Group cũng vừa giới thiệu ra thị trường dự án The Infinity Dĩ An nằm trên mặt tiền đường DT743 (phường Dĩ An), quy mô diện tích hơn 17.000 m2, bổ sung cho thị trường 547 căn hộ, 17 căn shophouse và12 căn nhà phố.

Dòng tiền được khơi thông

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh Dat Xanh Services cho biết, sau giai đoạn tái cơ cấu, liên tục những dự án mới được giới thiệu ra thị trường. Các chủ đầu tư cũng tích cực “rumor” các dự án hiện hữu, chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường từ nay đến cuối năm.

“Thay cho vị thế áp đảo của khu vực phía Bắc trước đó, nguồn cung mới trong nửa đầu năm nay được bổ sung từ các khu vực khác, đặc biệt là phía Nam. Dự kiến, miền Nam sẽ có khoảng 18 dự án được mở bán thời gian tới, trong khi miền Bắc là 7 dự án, miền Trung là 8 dự án và miền Tây là 2 dự án”, bà Liên nói.

Bà Liên cho biết thêm, các dự án mới được mở bán sẽ đa dạng về loại hình sản phẩm, từ các dự án cao tầng đến thấp tầng, phục vụ được các nhu cầu khác nhau từ an cư đến đầu tư. Các dự án bám hạ tầng cũng được chú trọng triển khai và xuất hiện ngày càng nhiều.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho biết, trong quý II/2025, nguồn cung sơ cấp phía Nam đã tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 20.583 căn. Trong đó, Bình Dương và TPHCM (cũ) tiếp tục dẫn đầu khi chiếm tới 79,6% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Hiện, các chủ đầu tư cũng linh hoạt điều chỉnh phương thức thanh toán, chính sách bán hàng.

Đồng thời, nguồn cung mới có sự phục hồi rõ nét với hơn 10.000 căn hộ được mở bán ra thị trường, tăng 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Sức cầu thị trường cũng ghi nhận nhiều chuyển biến cực trước việc sáp nhập địa giới hành chính, tăng 3,3 cùng kỳ.

“Các chủ đầu tư đang tích cực triển khai dự án, chủ động bắt nhịp thị trường và đẩy mạnh hoạt động đầu tư cũng như M&A quỹ đất. Dòng tiền của nhiều doanh nghiệp đã được khơi thông, giúp giảm áp lực tài chính, nhiều dự án tiếp tục được gỡ vướng pháp lý”, ông Thắng nói.

Theo ông Võ Hồng Thắng, các sắc luật, thông tư, nghị định mới được áp dụng từ ngày 1/7 và động thái duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng tích cực lên sức cầu thị trường. Mặt bằng giá có xu hướng tăng nhẹ tại những khu vực được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ thông tin sáp nhập địa giới hành chính. Các chủ đầu tư cũng linh hoạt điều chỉnh phương thức thanh toán, chính sách bán hàng, quà tặng mở bán, hỗ trợ lãi suất… nhằm kích cầu thị trường.