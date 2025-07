Bộ Xây dựng lý giải nguyên nhân giá bất động sản tăng vọt

Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý II. Theo đó, với các chỉ đạo cụ thể quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành địa phương, tình hình giá bất động sản đã ổn định không còn hiện tượng tăng nóng như cuối năm 2024.

Thị trường bất động sản ổn định nhưng giá vẫn cao.

Thống kê của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, lượng giao dịch bất động sản bao gồm cả căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền tiếp tục có xu hướng tăng. Trong quý II có khoảng 157.021 giao dịch, tăng 116,6% so với con số 134.634 giao dịch của quý I/2025; trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 34.461 giao dịch thành công (bằng 102,61% so với quý I/2025 và bằng 133,1% so với cùng kỳ năm 2024); lượng giao dịch đất nền có 122.560 giao dịch thành công (bằng 121,3% so với quý I/2025 và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2024).

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý II/2025 vào khoảng trên 25.294 căn/nền, bao gồm cả chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong số đó, tồn kho đất nền dẫn đầu với 11.717 nền, tiếp đó đến nhà ở riêng lẻ 10.290 căn và 3.287 căn chung cư. Như vậy, lượng tồn kho bất động sản có xu hướng tăng nhẹ so với quý I/2025; trong đó đối với loại hình nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 109% so với quý I/2025,đất nền bằng 100,3% và chung cư bằng 140,5% so với quý I/2025.

Bộ Xây dựng cho biết, lĩnh vực bất động sản trong quý II/2025 được các chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá là bình ổn và sẽ phát triển ổn định trong thời gian tới, đặc biệt là việc Quốc hội, Chính phủ đã ban hành kịp thời các văn bản pháp lý quan trọng về thực hiện hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội như Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh của Quốc hội.

Theo đó việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực đến nền kinh tế nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng. Như việc khi các địa phương tập trung phát triển vào trung tâm hành chính mới sẽ có những sự điều chỉnh về quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Mặc dù thị trường ổn định nhưng theo Bộ Xây dựng, quý II, đà tăng giá chung cư Hà Nội, TP HCM lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ.

Tại Thủ đô, giá bán trung bình đã đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 33% so với cùng kỳ. Số lượng dự án mở bán trên 100 triệu đồng/m2 xuất hiện ngày càng nhiều, đơn cử The Nelson Private Residences (120-180 triệu đồng/m2), Noble Crystal (120-150 triệu) hay The Matrix One (120-150 triệu/m2).

Trong khi đó, TP HCM ghi nhận mức bình quân 89 triệu đồng/m2, tăng 36%. Dự án hạng sang tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái cũng thiết lập mặt bằng giá mới tại thị trường này. Một số dự án mở bán mới lên đến 163-200 triệu đồng/m2.

Giá thứ cấp cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng, quy trình pháp lý kéo dài và kỳ vọng lợi nhuận lớn...