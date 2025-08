'Ăn theo' việc sáp nhập, giá bất động sản vùng ven TPHCM tăng mạnh

TPO - Sau khi sáp nhập vào TPHCM, các dự án bất động sản ở Bình Dương (cũ), Long An (cũ)… đua nhau tăng giá bán. Cụ thể, giá chung cư tại Long An cũ tăng gần 19%, Bình Dương cũ tăng 11%.

Tăng 10 triệu/m2

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II/2025 của CBRE Việt Nam, tính đến quý II/2025, giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ bán tại TPHCM (cũ) đạt 82 triệu đồng/m2 thông thủy, tăng gần 7% so với quý trước và 29% so với năm trước. Giá bán trong quý II được điều chỉnh tăng từ 10 - 13% so với giai đoạn trước.

Trên thực tế, nhiều dự án mới đã được tung ra thị trường với mặt bằng giá mới, cao hơn từ 15 - 30% so với cách đây 6 tháng. Chẳng hạn, tại phường Bình Hòa, TPHCM (TP Thuận An, Bình Dương cũ), dự án The Felix của C-Holdings gây chú ý với hai block 40 tầng, hơn 1.200 căn hộ, diện tích từ 45 - 85m2, giá bán 40 - 45 triệu đồng/m2. Mức giá này tăng mạnh so với giá trước đó khoảng 35 triệu đồng/m2. Đổi lại, chủ đầu tư tung ra chương trình hỗ trợ tài chính, khi khách mua chỉ cần chi trả khoảng 3,9 triệu đồng/tháng hoặc được vay với lãi suất cố định 5,5%/năm trong 5 năm.

Phối cảnh dự án The Felix của C-Holdings, có giá bán 40 - 45 triệu đồng/m2.

Tương tự, OCB Holdings cũng gia nhập thị trường với dự án A&K Tower, tọa lạc tại khu vực trung tâm phát triển mới của phường An Phú, TPHCM (TP Thuận An, Bình Dương cũ). Dự án có quy mô hơn 1.100 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, dự kiến giá bán từ 38 - 40 triệu đồng/m2.

Phú Đông Group ra mắt dòng căn hộ mới tại dự án Phú Đông Sky One, phát triển trên khu đất rộng hơn 5.600 m2 tại địa bàn TP. Dĩ An cũ - nay thuộc TP HCM. Dự án có giá bán khởi điểm 38 triệu đồng/m2. Mức giá bán chính thức cao hơn dự kiến trước đó khoảng 5 triệu đồng/m2.

Đại diện Phú Đông Group cho biết, giá bán này được tính lại do chi phí tiền sử dụng đất tăng cao. Bù lại, dự án áp dụng chính sách bán hàng dễ thở, chỉ thanh toán 4,5 triệu đồng/tháng với mức lãi suất ưu đãi cố định 5% kéo dài trong 5 năm.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, quý II, giá bán chung cư tại Bình Dương cũ tăng 11%, Đồng Nai 10% và Long An cũ 19% so với cùng kỳ. Đà tăng chủ yếu đến từ các dự án cao cấp mới ra mắt, kéo mặt bằng chung đi lên.

Số liệu từ nền tảng Nhà Tốt cũng cho biết 6 tháng qua, giá chung cư tại Long An cũ (Tây Ninh) tăng gần 19%, Bình Dương cũ tăng 11%, trong khi Đồng Nai ít dự án mới nên biến động nhẹ, khoảng 2%.

Còn theo dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan.com.vn, giá thứ cấp chung cư TPHCM đã tăng gần 33% so với cùng kỳ 2024. Tốc độ tăng giá ghi nhận mạnh nhất với các dự án cao cấp tại khu Đông TPHCM, đặc biệt là trên tuyến Xa lộ Hà Nội và khu vực Thủ Thiêm. Theo đó, giá chung cư thứ cấp quanh tuyến Xa lộ Hà Nội tăng 34%, khu Thủ Thiêm tăng 33%, khu vực quận 7 cũ tăng 28%, quận 9 cũ tăng 16%...

Báo cáo thị trường bất động sản quý 2 của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, giá chung cư tại TPHCM trong quý II đạt trung bình 89 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng cao nhất trong gần một thập kỷ. Giá thứ cấp tăng mạnh tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao.

Giá thứ cấp chung cư TPHCM đã tăng gần 33% so với cùng kỳ 2024.



Một số dự án có mức độ tăng giá thứ cấp bình quân cao (7 - 10%) trong quý, như Gateway Thảo Điền (giá khoảng 123 triệu đồng/m2), Thảo Điền Green (163 triệu đồng/m2) Urban Green (khoảng 72 triệu đồng/m2), CityLand Park Hills (từ 65 triệu đồng/m2), Lavida Plus (67 triệu đồng/m2), Vista Verde (110 triệu đồng/m2), HaDo Centrosa Garden (130 triệu đồng/m2)...

Thiếu ổn định

Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng, với khoảng cách giá bán của các thị trường ngoại thành thấp hơn giá bán tại TPHCM từ 50 - 80% (lần lượt cho thị trường căn hộ và bất động sản gắn liền với đất) tính tại quý II/2025, cùng với nguồn cung tương lai dồi dào hơn, dư địa tăng giá tại các thị trường ngoại thành còn rất lớn, dự kiến mức tăng giá bán sơ cấp trung bình trong ba năm tới đạt 9 - 11%/năm cho thị trường căn hộ và tăng 6 -12%/năm cho thị trường bất động sản gắn liền với đất.

Các dự án nhà ở mở bán mới này nằm cách trung tâm TPHCM từ 25 - 35km, trong đó một số dự án nổi bật quy mô lớn được phát triển dưới dạng đô thị đa chức năng, dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu giãn dân về phía các khu ngoại thành khi dự án cùng các tiện ích đô thị, hạ tầng kết nối hoàn thành và đi vào hoạt động.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn cảnh báo, xu hướng tăng giá sơ cấp quá nhanh của bất động sản vùng ven tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu ổn định. Cụ thể, giá sơ cấp tăng mạnh nhưng giá thứ cấp không biến động tương đương, ghi nhận tăng khoảng 7 - 10%.

Phối cảnh dự án Phú Đông Sky One, nơi có giá bán tăng 5 triệu đồng/m2.

“Động thái điều chỉnh giá của thị trường sơ cấp trong bối cảnh nhu cầu thực không thay đổi dễ khiến người mua nhà cảm nhận giá đang bị làm ảo”, ông Tuấn nói.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) thống kê, từ năm 2021 đến nay, TPHCM cũ không còn loại nhà ở thương mại giá vừa túi tiền có giá bán dưới 30 triệu đồng/m2 và rất thiếu nhà ở xã hội.

Ngược lại, phân khúc nhà ở cao cấp từ năm 2020 - 2023 liên tục chiếm tuyệt đại đa số trên thị trường với khoảng 70% số lượng nhà ở đưa ra thị trường hàng năm là nhà ở cao cấp và rất đáng quan ngại là kể từ năm 2024 và 6 tháng đầu năm nay thì tất cả các dự án nhà ở đưa ra huy động vốn trên thị trường chỉ còn loại nhà ở cao cấp, chẳng những không còn loại nhà ở thương mại giá vừa túi tiền, mà cũng không còn nhà ở trung cấp dẫn đến thị trường nhà ở TPHCM phát triển không bền vững.

“Giá nhà tăng liên tục trong các năm qua cho đến nay vẫn “neo” ở mức giá rất cao như giá căn hộ cao cấp năm 2024 lên đến 90 triệu đồng/m2, bình quân khoảng 9,7 tỷ đồng/căn. Đây là giá sơ cấp khi phê duyệt dự án, chưa phải là giá bán ra, vượt quá khả năng tài chính của số đông người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị”, ông Châu nói.