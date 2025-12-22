Hé lộ quy hoạch mới khu phức hợp hơn 3.000 căn hộ bị dừng để làm công viên

TPO - Chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã loại bỏ toàn bộ đất ở theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thay vào đó, quy hoạch mới được đề xuất là một tổ hợp không gian công cộng - công trình văn hóa - du lịch - dịch vụ đa chức năng, lấy hình ảnh con rồng hướng về quận 1 (cũ) làm trục ý niệm xuyên suốt.

Cuối tháng 10/2025, phát biểu tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TPHCM, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang cho biết Thành uỷ TPHCM đã quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên.

Một đoạn phối cảnh dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội.

Theo đó, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng ở Bến Nhà Rồng. Phần còn lại của khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, không phát triển nhà ở.

Sau đó, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông - chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo TPHCM và các sở, ngành khẳng định, sẵn sàng điều chỉnh toàn bộ quy hoạch dự án để phù hợp với chủ trương mới của TPHCM.

Doanh nghiệp này bày tỏ mong muốn đồng hành cùng chính quyền trong việc kiến tạo một không gian văn hóa - sinh thái - công cộng mang tầm vóc biểu tượng, thay vì phát triển khu đất như một dự án bất động sản thuần túy.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông loại bỏ toàn bộ đất ở theo quy hoạch đã được phê duyệt. Quy hoạch mới được chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đề xuất như một tổ hợp không gian công cộng - công trình văn hóa - du lịch - dịch vụ đa chức năng, lấy hình ảnh con rồng hướng về quận 1 (cũ) làm trục ý niệm xuyên suốt. Không chỉ gợi nhắc tên gọi lịch sử Nhà Rồng và biểu tượng “Hòn ngọc Viễn Đông” của TPHCM, hình ảnh này còn hàm chứa khát vọng thịnh vượng, kết nối và vươn ra thế giới.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông loại bỏ toàn bộ đất ở theo quy hoạch đã được phê duyệt để chuyển thành công viên.

Điểm nhấn lớn nhất của quy hoạch mới là sự ưu tiên tuyệt đối cho không gian xanh và công cộng. Theo đó, gần 58% diện tích toàn khu được dành cho cây xanh và mặt nước, tạo thành một tổ hợp công viên - bảo tàng văn hóa quy mô lớn ven sông. Hơn 25% diện tích là các công trình công cộng, phục vụ văn hóa, du lịch, dịch vụ và cộng đồng. Phần còn lại hơn 17% diện tích đất dành cho cảng du lịch quốc tế, một cấu phần chiến lược trong tầm nhìn đưa TPHCM trở thành trung tâm du lịch tàu biển trong tương lai.

Quy hoạch mới cũng bao gồm việc mở rộng khu vực Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh, kết nối liền mạch với công viên bảo tàng văn hóa ven sông. Tại đây, các không gian công cộng như quảng trường trung tâm, đài phun nước, cầu đi bộ trên cao và cầu đi bộ bắc sang quận 1 (cũ) được tổ chức liên hoàn, tạo nên một trục đi bộ - trải nghiệm văn hóa liên tục, mở ra tầm nhìn trực diện về phía trung tâm lịch sử của thành phố.

Các không gian tiện ích đa tầng, tích hợp dịch vụ, thương mại, giải trí, ẩm thực và kinh tế đêm được bố trí có chọn lọc, “ẩn” dưới các không gian xanh. Cách tổ chức này giúp tầm nhìn hướng ra sông tuyệt đối thông thoáng.

Một cấu phần then chốt của quy hoạch là cảng du lịch tàu biển quốc tế, tận dụng lợi thế hiếm có tự nhiên của TPHCM là dòng sông Sài Gòn dẫn sâu vào nội đô, giúp kết nối trực tiếp du khách quốc tế với trung tâm thành phố bằng đường sông, giảm áp lực cho giao thông đô thị.

Với quy hoạch này, dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội không tồn tại như một khu vực độc lập, mà được kết nối liền mạch với hệ sinh thái thương mại - giải trí cao cấp của quận 1 cũ, từ Đồng Khởi, Nguyễn Huệ đến các không gian văn hóa, ẩm thực và mua sắm ven sông.

Chủ đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội còn đề xuất dành một phần đất trong dự án để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra, chủ đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội còn đề xuất dành một phần đất trong dự án để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, giải quyết vấn nạn kẹt xe kéo dài nhiều năm trên con đường huyết mạch này. Đây được xem là giải pháp tối ưu để con đường có thể sớm được triển khai do chủ đầu tư đã hoàn tất toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất trong dự án.

“Nếu được hiện thực hóa đúng tinh thần quy hoạch, đây sẽ là động lực phát triển mới, nâng tầm vị thế TPHCM trong mạng lưới các trung tâm thương mại, du lịch và dịch vụ quốc tế”, đại diện chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM khẳng định, TPHCM quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên là một quyết định đúng đắn, thể hiện tầm nhìn nhân văn và dài hạn trong phát triển đô thị vì TPHCM đang thiếu mảng xanh, không gian cho cộng đồng. Nếu làm bất động sản, những khu vực này sẽ tăng thêm ùn tắc giao thông, ngập nước cho khu vực và cả trung tâm TPHCM.

Theo ông Mười, Không gian Hồ Chí Minh không chỉ là nơi trưng bày hiện vật hay tư liệu, mà cần được hiểu là một không gian sống động, nơi người dân có thể đi bộ, chiêm nghiệm, kết nối với giá trị lịch sử và tinh thần của thành phố mang tên Bác. Nếu làm tốt, đây sẽ là dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển không gian đô thị TPHCM, một thành phố vừa hiện đại, vừa nhân văn, vừa đậm đà bản sắc văn hóa.