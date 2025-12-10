Diễn biến mới vụ chủ dự án cao ốc 'đất vàng' bị tố thi công phá hoại tài sản

TPO - Luật sư Hoàng Tuấn Vũ cho rằng, trường hợp Công ty CP Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (Công ty Detech) và đơn vị thi công phá dỡ bức tường ranh giới do Công ty CP Dịch vụ Trường học Quang Minh (Công ty QMS) xây dựng mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép tháo dỡ... thì việc này có thể cấu thành hành vi “phá hoại tài sản”.

Liên quan đến phản ánh việc Công ty CP Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech- chủ đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp, trụ sở công ty tại lô đất D14, phố Tôn Thất Thuyết (phường Cầu Giấy, Hà Nội) – cùng đơn vị thi công Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA bị "tố" đã phá dỡ bức tường ranh giới giữa hai doanh nghiệp (DN), Phó chủ tịch UBND phường Cầu Giấy xác nhận đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang mời hai doanh nghiệp tới làm việc.

Trong khi đó, đại diện Phòng Kinh tế – Hạ tầng đô thị phường Cầu Giấy cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã cử lực lượng tới hiện trường, kiểm tra, ghi nhận. “Hiện tại, phường yêu cầu Công ty Detech giữ nguyên hiện trạng phần tường rào, chờ kết luận xử lý”, vị này thông tin.

Theo Công ty QMS, bức tường này đã được Công ty QMS sử dụng ổn định gần 20 năm nay. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 11/2025, đại diện Detech lại thông báo diện tích đất của họ thiếu và yêu cầu Công ty QMS dỡ bỏ hàng rào.

Phần bức tường ranh giới giữa Công ty QMS và Công ty Detech bị đục phá.

Ông Nguyễn Ngọc Phương – Phó Giám đốc Công ty QMS cho rằng, việc Detech được bàn giao mốc giới sau này bị chồng lấn vào phần đất mà công ty đã quản lý, sử dụng ổn định gần 20 năm (có hàng rào lịch sử để lại), “không thể trở thành trách nhiệm của Công ty QMS”.

“Việc đề nghị cắt một phần đất mà doanh nghiệp đã sử dụng ổn định gần 20 năm để ‘trả’ cho doanh nghiệp khác là vô lý. Nếu Công ty QMS có thừa hay thiếu so với diện tích ghi trên giấy tờ, chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng để điều chỉnh theo quy định của Luật Đất đai, chứ không phải ‘trả đất’ cho doanh nghiệp khác”, ông Phương nhấn mạnh.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Detech cho biết, trong quá trình bàn giao mặt bằng công trình cho nhà thầu thi công đã phát hiện bức tường rào kết cấu bằng gạch xây phía sau tòa nhà của Công ty QMS nằm trong ranh giới dự án.

Bức tường (phần gạch đỏ - PV) ngăn cách 2 doanh nghiệp được cho là tồn tại gần 20 năm. Ảnh: Đình Phong.

“Chúng tôi đã thuê đơn vị đo đạc xuống kiểm tra, định vị theo mốc giới của dự án đã được Sở NN&MT xác định bức tường này nằm trong phần đất của dự án Detech Complex. Vì thế, chúng tôi đã liên hệ với Công ty QMS là đơn vị liên danh với Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội để thông báo và có phương án xử lý bức tường. Đồng thời hoàn trả lại phần đất thuộc ranh giới dự án theo bản định vị mốc giới và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Sở NN&MT Hà Nội cấp ngày 08/9/2025”, vị này thông tin.

Theo vị này, ngày 3/12, trong quá trình nhà thầu Delta tiến hành thi công xây dựng, lái máy xúc đã vô tình đục một phần bức tường này. "Chúng tôi đã yêu cầu dừng ngay việc làm này và giữ nguyên hiện trường”, phía Công ty Detech lý giải.

Trước sự việc này, Công ty Detech cũng có đơn đề nghị UBND phường Cầu Giấy và Công an xác minh và hỗ trợ Công ty Detech giải quyết dứt điểm tranh chấp trong phạm vi ranh giới khu đất dự án Detech Complex.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Hoàng Tuấn Vũ, Công ty Luật Tuệ Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, nếu bức tường này do Công ty QMS xây dựng nên thì chưa cần quan tâm diện tích đất mà Công ty QMS xây dựng, có thể khẳng định bức tường này mặc nhiên thuộc quyền sở hữu của Công ty QMS.

Theo Luật sư Vũ, để xác định được quyền sở hữu quyền sử dụng đất đối với phần diện tích, vị trí đất xây dựng bức tường là của ai thì sẽ lần lượt dựa vào sổ đỏ hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về thửa đất của hai bên cũng như hồ sơ quản lý đất đai của cơ quan quản lý đất đai (sổ mục kê, sổ địa chính, …).

Cũng theoLuật sư Vũ, nếu Công ty Detech và đơn vị thi công phá dỡ bức tường ranh giới do Công ty QMS xây dựng mà không có sự đồng ý từ công ty này, không có căn cứ pháp lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tháo dỡ..., thì việc này có thể cấu thành hành vi “phá hoại tài sản”.