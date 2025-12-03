Hiện trạng 3 lô 'đất vàng' bỏ không ở trung tâm Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.

Theo UBND TP. Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.

Trong tổng số 712 dự án, TP. Hà Nội đã xử lý dứt điểm 439 dự án, tương đương 61,66%.