Kinh tế

Hiện trạng 3 lô 'đất vàng' bỏ không ở trung tâm Hà Nội

Trần Hoàng

TPO - Đó là lô đất ở vị trí "đất vàng" ở các phường Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Việt Hưng do Tân Hoàng Minh Group đầu tư.

Khu "đất vàng" tại 161 Yên Phụ, phường Tây Hồ, Hà Nội từng được quy hoạch dự án xây dựng khu cây xanh, sân thể thao... nay thành bãi xe ô tô. Ngoài hàng rào dự án ghi rõ dự án của Tân Hoàng Minh Group cùng Công ty TNHH Ngọc Linh thực hiện.
Tại danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ, khu đất này có diện tích 0,38 ha, địa chỉ tại số 161 Yên Phụ được bố trí cho dự án xây dựng khu cây xanh, kết hợp sân thể thao và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh do Công ty TNHH Ngọc Linh làm chủ đầu tư.
Phía bắc khu đất giáp dự án một dự án công viên vui chơi; phía đông và phía tây nằm tiếp giáp mặt đường Yên Phụ và Nghi Tàm. Khu đất nằm ở "tọa độ vàng" cạnh hồ Tây.
Tại phường Hai Bà Trưng, Dự án Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán của Tân Hoàng Minh Group tại số 94 Lò Đúc cũng chưa triển khai. Dự án có 4 mặt tiền giữa bốn con phố là Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, Hòa Mã và Lò Đúc, lô đất từng do Nhà máy rượu Hà Nội do Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội quản lý.
UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành liên quan loại bỏ chức năng nhà ở thương mại đối với khu vực này, sớm thay đổi chủ trương đầu tư, chuẩn hóa lại quy hoạch kiến trúc và hoàn thành sớm công tác đầu tư xây dựng, cùng với kiểm soát các nội dung pháp lý liên quan.
Một lô "đất vàng" ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng đã được quây tôn, gắn biển Tân Hoàng Minh Group - Việt Tiến.
Đây là Dự án xây dựng công trình công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại lô đất ký hiệu C4.HH-1; C4.CCKO (CCKO-Lô A) thuộc khu đô thị mới Việt Hưng. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (Công ty Việt Tiến) làm chủ đầu tư.
Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã huy động thành công 800 tỷ đồng trái phiếu để mua 3,06 triệu cổ phần của Công ty Việt Tiến (51% vốn) nhằm thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng công trình công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại khu đô thị mới Việt Hưng do Công ty Việt Tiến làm chủ đầu tư.
Hiện nay, dự án xuất hiện hoạt động rửa xe, trông giữ phương tiện.

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.

Theo UBND TP. Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.

Trong tổng số 712 dự án, TP. Hà Nội đã xử lý dứt điểm 439 dự án, tương đương 61,66%.

