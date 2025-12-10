Một ngày ở The Komorebi: Sống như nghỉ dưỡng, an trú giữa thiên nhiên

Nằm giữa đảo xanh Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), The Komorebi mang đến phong cách sống chuẩn nghỉ dưỡng Nhật Bản, nơi cư dân bắt đầu ngày mới bằng onsen khoáng nóng và kết thúc bằng những bước dạo thư thái bên hồ nước. Không chỉ là chốn an cư, đây còn là tổ ấm wellness của những người muốn tận hưởng cuộc sống sâu sắc hơn mỗi ngày.

Một ngày sống như nghỉ dưỡng tại The Komorebi

Với những cư dân đầu tiên vừa nhận nhà, The Komorebi không chỉ là một không gian để ở, mà là một phong cách sống đã được chờ đợi từ lâu.

Buổi sáng trong căn biệt thự phong vị Nhật, chị Nguyễn Thu Lan thong thả bước qua khu vườn nhỏ trước nhà. Những buổi sáng như thế khiến chị cảm nhận rõ rệt nhịp sống mới đầy thư thái sau nhiều năm giữa phố thị đông đúc.

Khu biệt thự The Komorebi đã bàn giao vượt tiến độ và đón những cư dân đầu tiên về sinh sống

Chỉ vài bước từ hiên nhà là Ikigai Wellness Center, trung tâm chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật lớn bậc nhất miền Bắc.

“Tôi đã trải nghiệm nhiều loại spa cao cấp, nhưng không liệu pháp nào khiến tôi thấy nhẹ nhõm như những lần tắm onsen ở Nhật. Khi biết The Komorebi có trung tâm khoáng nóng chuẩn Nhật Bản, tôi quyết định chuyển về đây ngay.”, chị Lan chia sẻ.

Tại Ikigai Wellness Center, cư dân được tận hưởng bốn mùa khoáng nóng Nhật Bản, từ Gero mùa xuân, Nyuutou mùa hè đến Kusatsu và Hakone khi thu đông về. Đây là hệ thống onsen được vận hành theo đúng quy trình chuẩn Nhật, với phòng sauna, thiền, yoga, trà đạo, và lounge sake. Liệu pháp tắm khoáng này giúp làm dịu thần kinh, thúc đẩy lưu thông máu, làm mềm da, cải thiện sức khỏe và duy trì vẻ trẻ trung từ bên trong.

Ikigai Wellness Center là trung tâm chăm sóc sức khỏe phong cách Nhật lớn nhất miền Bắc

Khi mặt trời buông xuống, The Komorebi càng trở nên an nhiên. Cư dân dạo bước trong Ikigai Park rộng hơn 14.000 m² được thiết kế như một “lá phổi xanh” ôm trọn phân khu. Kế đó là công viên Youth Garden với diện tích hơn 8.000m2, hồ cảnh quan và các tiện ích vận động. Đây là dự án cảnh quan đầu tiên tại Việt Nam đạt đủ điểm tiền chứng chỉ SITEs - một trong những tiêu chuẩn cao nhất thế giới về thiết kế không gian bền vững, được cấp bởi các tổ chức hàng đầu Hoa Kỳ. Trẻ em vận động dưới bóng nắng chiều, người già thong thả tản bộ trên những hàng ghế ngập nắng, còn các gia đình thì dừng lại bên hồ để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm thấy ngay trong lòng đô thị.

Những ngôi biệt thự tại The Komorebi còn được bao quanh bởi hơn 62.000m2 mặt nước. Khi mở cánh cửa phía sau nhà, cư dân có thể bước chân trần trên bãi cát trắng mịn, phóng tầm mắt ra mặt biển xanh khoáng đạt, cảm nhận từng cơn gió mặn thổi vào lồng ngực. Ở đây, cư dân không cần lên lịch nghỉ dưỡng, bởi mỗi ngày đều là kỳ nghỉ ngắn mà đủ đầy.

Không gian an trú đúng nghĩa, tích sản bền vững theo thời gian

The Komorebi được nhiều cư dân gọi là “không gian an trú đúng nghĩa”, nơi thiên nhiên trở thành một phần của đời sống và sức khỏe được đặt làm ưu tiên đầu tiên trong mọi trải nghiệm. Dự án hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ những người yêu lối sống khỏe từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, đặc biệt là những gia đình tìm kiếm ngôi nhà thứ hai (second home) theo phong cách nghỉ dưỡng Nhật Bản.

“Cuộc sống ở đây khiến tôi thay đổi cả cách hít thở. Sáng ra vườn nghe tiếng nước, ngửi mùi trà thơm; bước vài bước lại được nhìn hồ, nhìn biển hoặc tắm onsen tùy thích. Ngay cả khi đi du lịch cũng hiếm khi đầy đủ được như vậy”, chị Lê Phương Thảo, một nhà giáo về hưu tại Hải Phòng, chia sẻ sau khi quyết định chọn một căn song lập tại đây.

Biệt thự The Komorebi được thiết kế với nhiều khoảng mở, kết nối chặt chẽ cùng thiên nhiên

Tuy sở hữu không gian sống tĩnh tại, nhưng cư dân The Komorebi vẫn dễ dàng kết nối với không khí sôi động của thành phố đảo Vinhomes Royal Island. Dự án nằm trong lõi đảo Vũ Yên và được bao quanh bởi hệ tiện ích đỉnh cao như công viên giải trí VinWonders, bến du thuyền, TTTM Vincom Mega Mall, sân golf, quảng trường sự kiện... Các cây cầu Hoàng Gia, cầu Vũ Yên 1, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Nguyễn Trãi và trong tương lai là cầu Ngô Quyền giúp gia tăng kết nối tới trung tâm thành phố Hải Phòng và Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên…

Đặc biệt, với xu hướng nghỉ dưỡng ngắn ngày đang lên ngôi tại miền Bắc, The Komorebi trở thành lựa chọn second home lý tưởng, đồng thời mở ra khả năng khai thác mô hình wellness homestay, mini resort.

Chính sách tài chính linh hoạt cũng giúp người mua dễ dàng chạm đến giá trị sống này. Chỉ cần 300 triệu đồng đặt cọc, khách hàng đã có thể sở hữu một căn biệt thự tại The Komorebi. Đi kèm là các ưu đãi chiết khấu 10% thanh toán sớm và 10% về ở sớm, cùng 5 năm sử dụng dịch vụ miễn phí tại Ikigai Wellness Center. Trong bối cảnh bất động sản wellness được Global Wellness Institute ghi nhận mức tăng giá cao hơn 10–25% so với thị trường chung, The Komorebi không chỉ là tổ ấm trọn niềm vui mà còn trở thành một khoản tích sản đáng giá cho hiện tại và tương lai.