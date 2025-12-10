Hiện trạng 2 khu tái định cư cho người dân 'đất kim cương' sau khi di dời

TPO - Các hộ trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Quảng trường – Công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm được lựa chọn tái định cư tại khu tái định cư Thượng Thanh và lô đất tại khu đô thị mới phường Việt Hưng.
Khu tái định cư Thượng Thanh gồm 4 tòa nhà mang ký hiệu NO15A-ĐN2, NO15A-ĐN3, NO15B-ĐN1 và NO15B-ĐN2, với tổng diện tích khoảng 30 ha. Mỗi tòa cao 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 67 căn hộ.
Hiện tại khu đô thị mới Việt Hưng, giá đất dự kiến dao động từ 46 - 65 triệu đồng/m². Đây là lựa chọn phù hợp với các hộ muốn sinh sống gần khu vực trung tâm, có hạ tầng đồng bộ và tiện ích đô thị hoàn chỉnh