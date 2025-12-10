Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Hà Nội:

Hiện trạng 2 khu tái định cư cho người dân 'đất kim cương' sau khi di dời

Đức Nguyễn

TPO - Các hộ trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Quảng trường – Công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm được lựa chọn tái định cư tại khu tái định cư Thượng Thanh và lô đất tại khu đô thị mới phường Việt Hưng.

VIDEO: Hiện trạng khu tái định cư của người dân bên hồ Hoàn Kiếm sau khi di dời.
image.jpg
Theo chủ trương của UBND TP Hà Nội, nhằm phục vụ Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, các hộ dân đủ điều kiện bồi thường và không còn chỗ ở sẽ được bố trí tái định cư bằng đất tại khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) và ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh) hoặc bằng các căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng).
tp-tienphong-259.jpg
Khu tái định cư Thượng Thanh nằm trên đường Lý Sơn (phường Việt Hưng), ngay mặt đường Vành đai 2, gần nút giao Ngô Gia Tự – Nguyễn Văn Cừ. Vị trí này có giao thông thuận lợi, gần cầu Đông Trù, dễ dàng kết nối sang huyện Đông Anh và quốc lộ 5.
tp-tienphong-252.jpg
tp-tienphong-258.jpg
Khu tái định cư Thượng Thanh gồm 4 tòa nhà mang ký hiệu NO15A-ĐN2, NO15A-ĐN3, NO15B-ĐN1 và NO15B-ĐN2, với tổng diện tích khoảng 30 ha. Mỗi tòa cao 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 67 căn hộ.
tp-tienphong-240.jpg
Các căn hộ tại khu tái định cư có diện tích từ dưới 50 m² đến hơn 80 m².
tp-tienphong-231.jpg
Ngày 8/12, UBND phường Hoàn Kiếm đã chi trả tiền bồi thường cho 13 hộ dân. Ngày 10/12, hàng chục hộ dân khác cũng sẽ tiếp tục nhận tiền bồi thường đợt 2. Hiện nay nhiều căn hộ ở đây đang được niêm phong, chờ cư dân nhận nhà.
tp-tienphong-247.jpg
Khu hầm gửi xe của khu tái định cư Thượng Thanh
tp-tienphong-255.jpg
Khu tái định cư nằm ở vị trí thuận tiện, nằm ngay trên đường Lý Sơn, phía đối diện có các dự án lớn như Nhà ở xã hội Rice City Long Châu, khu đô thị Khai Sơn... Về thương mại có trung tâm Go Long Biên. Đây cũng là trục đường thuận lợi để đi đến phố cổ, sân bay Nội Bài.
tp-tienphong-254.jpg
Bên cạnh khu nhà tái định cư Thượng Thanh, các hộ dân đủ điều kiện còn được bố trí tái định cư bằng đất ở tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng). Khu vực tái định cư này có tổng diện tích khoảng 13.854 m², bao gồm cả phần hạ tầng giao thông, được quy hoạch xây dựng nhà liền kề với chiều cao tối đa 5 tầng.
tp-dan035450-164e392b7115b13e9bd48f57c4532066.jpg
Thăm quan khu đất tại phường Việt Hưng, nhiều người dân bày tỏ vui mừng khi cuộc sống sắp "bước sang trang mới", không còn phải sống ở điều kiện chật chội như trước.
tp-tienphong-260.jpg
tp-tienphong-256.jpg
Hiện tại khu đô thị mới Việt Hưng, giá đất dự kiến dao động từ 46 - 65 triệu đồng/m². Đây là lựa chọn phù hợp với các hộ muốn sinh sống gần khu vực trung tâm, có hạ tầng đồng bộ và tiện ích đô thị hoàn chỉnh
Đức Nguyễn
#tái định cư #hồ Hoàn Kiếm #di dời #khu dân cư #thay đổi #đô thị Hà Nội #di dời xây công viên #quảng trường

