Sức bật mới của Taseco Land đang đến từ đâu: thị trường hay quỹ đất sạch?

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cơ cấu, dòng vốn bắt đầu chọn lọc hơn và tính pháp lý cùng quỹ đất sạch đang trở thành yếu tố then chốt quyết định sức bật của các doanh nghiệp bất động sản. Từ định hướng đó, Taseco Land đang thể hiện một chiến lược nhất quán: ưu tiên tích lũy quỹ đất sạch, hoàn thiện pháp lý và nâng cao năng lực triển khai. Thay vì tập trung mở rộng bằng mọi giá, doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng bền vững, qua đó từng bước xây dựng nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới.

Tích lũy quỹ đất gần 1.000 ha, ưu tiên đất sạch – pháp lý rõ ràng

Trong nhiều năm, Taseco Land theo đuổi chiến lược về chiều sâu: phát triển quỹ đất đủ lớn nhưng phải đi kèm chất lượng pháp lý và khả năng triển khai thực tế. Tính đến quý 4 năm 2025, doanh nghiệp đã sở hữu gần 1.000 ha quỹ đất tại nhiều địa phương trọng điểm. Điều đáng nói nằm ở việc hơn 430 ha trong số này đã hoàn tất bồi thường – giải phóng mặt bằng (GPMB), tương đương khoảng 46% tổng quỹ đất. Đây là tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn, bởi hiện nay có nhiều dự án chậm tiến độ do vướng mắc đền bù hoặc chưa hoàn thiện pháp lý.

Việc một doanh nghiệp bất động sản có thể hoàn tất GPMB với khối lượng lớn trong bối cảnh khó khăn hiện nay cho thấy mức độ chuẩn bị nghiêm túc và khả năng phối hợp hiệu quả với địa phương. Với Taseco Land, quỹ đất không chỉ là yếu tố mở rộng quy mô mà còn là “tài sản cốt lõi” để đảm bảo an toàn vận hành và tính liên tục cho các kế hoạch trung – dài hạn.

Danh mục đất sạch ngày càng mở rộng cũng phản ánh triết lý phát triển thận trọng của doanh nghiệp: không chạy theo quy mô hình thức mà tập trung vào những khu đất có thể triển khai được trong thực tế. Phần lớn quỹ đất sạch của Taseco nằm tại các tỉnh, thành có tốc độ đô thị hóa nhanh, vị trí đẹp và hạ tầng đang hoàn thiện như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Trị.... Điều này giúp doanh nghiệp có nhiều lựa chọn trong phát triển sản phẩm, từ khu đô thị quy mô lớn đến khu công nghiệp – phân khúc đang thu hút mạnh dòng vốn FDI tại miền Bắc.

Cách tiếp cận này cũng mang lại ưu thế về khả năng hấp thụ vốn trong tương lai. Khi pháp lý được chuẩn hóa trước, doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để kinh doanh tránh rủi ro tồn đọng vốn kéo dài như nhiều trường hợp trên thị trường. Trong bối cảnh nguồn cung đất sạch ngày càng khan hiếm, Taseco Land vì vậy được đánh giá có vị thế tốt để đón đầu chu kỳ hồi phục của thị trường.

Khu đô thị 115ha Duy Tiên - Hà Nam

Tiến độ GPMB khả quan tạo đà cho chu kỳ tăng trưởng mới

Song song với tích lũy quỹ đất, công tác giải phóng mặt bằng của Taseco Land trong thời gian qua đạt kết quả đáng ghi nhận. Các dự án trọng điểm đều đang được thực hiện các thủ tục pháp lý và GPMB theo đúng kế hoạch, thậm chí nhiều trường hợp còn vượt kỳ vọng. Tại khu đô thị 115 ha ở Duy Tiên, tỷ lệ GPMB đã đạt 95%, trong đó 50,5ha đã được giao đất thực địa – đồng nghĩa doanh nghiệp có thể triển khai hạ tầng ngay và có thể bắt đầu kinh doanh ngay từ năm 2026.

Ở mảng khu công nghiệp, dự án KCN Taseco Đồng Văn 3 cũng đang ở giai đoạn hoàn thành công tác GPMB để đảm bảo kế hoạch ghi nhận doanh thu trong giai đoạn tới.

Phối cảnh dự án KCN Taseco Đồng văn 3 (Ninh Bình)

Bên cạnh đó, Taseco Land cũng đang tích cực triển khai mạnh mẽ công tác GPMB tại hàng loạt các dự án khác như: dự án Taseco Mê Linh, Taseco Nam Sông Cầu (Thái Nguyên), KĐT Lương Ninh (Quảng Trị), KĐT Tam Sơn (Bắc Ninh), KCN Thuỷ Nguyên (Hải Phòng)... Năng lực đẩy nhanh GPMB – vốn là nút thắt lớn nhất của thị trường hiện nay – trở thành yếu tố then chốt giúp Taseco Land rút ngắn thời gian triển khai dự án, sớm có sản phẩm để kinh doanh.

Chính tiến độ GPMB tích cực đã làm thay đổi cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Hàng tồn kho hiện đạt hơn 7.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng tài sản – phần lớn đến từ các dự án đã hoàn tất pháp lý và được ghi nhận ở trạng thái “sẵn sàng triển khai kinh doanh”. Điều này phản ánh việc quỹ đất của Taseco không nằm bất động, không là tài sản “trên giấy”, mà đã chuyển sang giai đoạn có thể tạo ra dòng tiền thực trong chu kỳ tiếp theo.

Từ nền tảng pháp lý và quỹ đất đã được xử lý đồng bộ, Taseco Land đặt kế hoạch tăng trưởng thận trọng nhưng rõ ràng cho giai đoạn 2025–2030. Mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2026 được xây dựng không phải dựa trên kỳ vọng thị trường, mà dựa trên các dự án có pháp lý đầy đủ, đã GPMB và có thể triển khai ngay khi điều kiện thuận lợi.

Trong bối cảnh thị trường đòi hỏi sự minh bạch và chuẩn bị dài hạn, Taseco Land lựa chọn hướng đi củng cố nền tảng: tăng tỷ lệ quỹ đất sạch, hoàn thiện pháp lý và triển khai theo lộ trình chắc chắn. Không theo đuổi tăng trưởng nóng, doanh nghiệp ưu tiên xây dựng nền móng ổn định để sẵn sàng tạo đà bứt phá cho hoạt động kinh doanh trong những năm tiếp theo.