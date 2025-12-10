Izumi City: Nắm bắt vị thế, đón đầu chu kỳ mới tại Đông TP.HCM

Với lợi thế ven sông cùng việc bàn giao nhà trong giai đoạn “điểm rơi” của loạt dự án hạ tầng liên vùng, Izumi Canaria chính là cơ hội hiếm có để nhà đầu tư nắm bắt vị thế trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Khan hiếm có “chọn lọc” và vị thế “vùng trũng giá”

Xu hướng "tích sản bền vững" đang định hình lại bản đồ đầu tư, trong đó bất động sản ven sông đang trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng đáp ứng song song nhu cầu sống đẳng cấp và tiềm năng sinh lời bền vững. Tuy nhiên, quỹ đất ven sông tại các trung tâm như TP.HCM gần như cạn kiệt, đẩy dòng vốn tìm đến các khu đô thị vệ tinh có quy hoạch bài bản và hạ tầng kết nối được cải thiện.

Bất động sản ven sông ở khu Đông Tp.HCM đang được các nhà đầu tư săn đón

Nhận định tại hội thảo Dòng tiền Nam tiến diễn ra mới đây, ông Nguyễn Văn Đính (1), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết các xu hướng lớn của thị trường đang dần định hình rõ rệt với tâm điểm là TP HCM và vùng phụ cận. Dòng tiền đang tìm kiếm những dự án mô hình "all-in-one" và được phát triển bởi những chủ đầu tư có uy tín.

Khi pháp lý đang trở thành yêu cầu “sống còn” đối với bất động sản, việc tìm được một dự án đáp ứng trọn vẹn bộ ba tiêu chí: pháp lý chuẩn chỉnh, quy hoạch compound khép kín và vị trí tâm điểm các dự án hạ tầng chiến lược là điều vô cùng hiếm hoi. Izumi City quy mô gần 170 hecta do Tập đoàn Nam Long cùng hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển chính là một trong số ít những dự án đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe này.

Tọa lạc tại Long Hưng (Đồng Nai), vị thế của Izumi City được định hình bởi các dự án hạ tầng kết nối trọng điểm khi tiếp giáp sông Đồng Nai và hai tuyến đường huyết mạch - Hương lộ 2 và Nam Cao. Cách trung tâm TP.HCM khoảng 30km nhưng trong thời gian tới sẽ được rút ngắn đáng kể khi cầu Đồng Nai 2 – một trong ba cây cầu trọng điểm kết nối TP.HCM và Đồng Nai – triển khai qua đó kết nối trực tiếp Izumi City và TP. Thủ Đức.

Izumi City đang có lợi thế lớn khi nằm ở vị trí đắc địa tại phía Đông TP.HCM

Việc rút ngắn thời gian di chuyển kéo theo lượng cư dân có nhu cầu ở thực chuyển về Izumi City sinh sống, làm tăng nhu cầu và lợi suất cho thuê của bất động sản tại dự án.

Anh Hữu Nam (40 tuổi), một nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội chia sẻ lý do nhắm đến phân khúc biệt thự ven sông tại phía Đông TP.HCM, đặc biệt là Đồng Nai - nơi sân bay quốc tế Long Thành dự kiến sẽ chính thức vào 2026: “Trong một thị trường vẫn còn biến động khó lường, sự khan hiếm và giá trị cảnh quan ven sông chính là “lá chắn” tự nhiên cho tài sản”.

Sự khan hiếm có “chọn lọc” cũng đang đẩy giá trị bất động sản ven sông tại các đô thị vệ tinh lên một tầm cao mới, song nếu so với khu vực TP HCM, mặt bằng giá BĐS tại Đồng Nai hiện nay vẫn thấp hơn bởi “neo” theo tiến độ của các dự án hạ tầng. Điều này cũng phản ánh dư địa lớn của phân khúc bất động sản ven sông Đồng Nai như Izumi City nói chung và phân khu Izumi Canaria nói riêng.

Giá trị tích sản của đô thị ven sông

Không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực, các dự án đô thị tích hợp ven sông đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư theo đuổi xu hướng tích sản. Tại Việt Nam và các nước lân cận, xu hướng dễ thấy nhất hiện nay là sự chuyển dịch từ đầu cơ ngắn hạn sang việc nắm giữ dài hạn các tài sản có vị trí tốt, pháp lý minh bạch và khả năng tạo ra dòng tiền bền vững.

Dữ liệu từ Savills cho thấy bất động sản ven sông thường có giá trị cao hơn trung bình 15-35% so với sản phẩm cùng loại nhưng không tiếp giáp sông. Tại một số thành phố lớn trên thế giới, mức chênh lệch này còn ấn tượng hơn: 50% tại London và Paris, 20% tại Thượng Hải và Sydney.

Phân khu đầu tiên tại Izumi City đã được Nam Long bàn giao và đang ra sổ hồng cho khách hàng

Thực tế, các dự án nhà phố, biệt thự có tầm nhìn sông được ghi nhận mức giá chào bán cao hơn 20-30% so với bất động sản thông thường nhưng vẫn luôn trong tình trạng khan hàng. Tại Izumi City, chủ đầu tư Nam Long cho biết đã bán hết phân khu đầu tiên và đang mở bán phân khu thấp tầng Izumi Canaria với dòng sản phẩm biệt thự, nhà phố vườn. Phân khu compound Izumi Canaria có lợi thế gần 1km giáp sông nước và khép kín nằm trong đô thị tích hợp Izumi City chính là lời giải cho bài toán kép “tích sản an toàn” và “sống chất lượng”.

Trong bối cảnh chu kỳ phục hồi vừa bắt đầu, đây được xem là "thời điểm vàng" khi giá bất động sản Đồng Nai vẫn đang ở “vùng trũng” và sẵn sàng bứt phá từ loạt dự án hạ tầng sắp hoàn thiện. Chính vì vậy, phân khúc thấp tầng Izumi Canaria được đánh giá là "điểm vào chiến lược" để nhà đầu tư có tầm nhìn đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới phía Đông TP.HCM.