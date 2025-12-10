Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Nhà trong hẻm dưới 40m2 vẫn thoáng nhờ thiết kế 'sân chơi'

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngôi nhà chưa đến 40m² được mở rộng cảm giác không gian bằng cách thiết kế theo phương đứng, sử dụng sàn gỗ thưa, cầu thang và các tầng lệch tạo nên một “sân chơi” liên tục thay vì những phòng tách biệt.

Giếng trời và mảng xanh được bố trí xuyên suốt giúp lấy sáng và đưa gió vào nhà, khiến không gian luôn thoáng dù nằm trong hẻm nhỏ. Nhờ hạn chế vách ngăn và cho các khu chức năng đan xen linh hoạt, ngôi nhà nhỏ trở nên rộng rãi, sinh động và rất phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ.

fb-img-1765276506409.jpg
fb-img-1765276508738.jpg

Ngôi nhà không chỉ nơi để ở mà đã trở thành sân chơi thú vị cho cả gia đình. Ngay tại tầng trệt vẫn có thể đón ánh sáng tự nhiên.

fb-img-1765276511047.jpg
fb-img-1765276513661.jpg
fb-img-1765276515847.jpg
fb-img-1765276518016.jpg
fb-img-1765276520680.jpg
fb-img-1765276522785.jpg
fb-img-1765276525030.jpg

Các gia chủ có nhà hẻm với diện tích hạn chế hoàn toàn có thể tham khảo thiết kế, để tạo ra không gian sống thoải mái, thú vị trong sự an toàn và kết nối với thiên nhiên.

Thúy Hiền
H.a
#nhà nhỏ #thiết kế nội thất #giếng trời #mảng xanh #hẻm nhỏ #sân chơi

Cùng chuyên mục