Cô gái bị đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm dẫn đến kết cục thương tâm: Công an xác minh danh tính

HHTO - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái nghi bị đuối nước tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo nội dung trong video, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ này không mặc quần áo, lội men theo hồ. Một lúc sau, người này dần di chuyển ra khu vực nước sâu hơn, có dấu hiệu mất kiểm soát và nghi bị đuối nước. Lúc đó, xung quanh khu vực hồ có khá đông người chứng kiến sự việc. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, một số người đã nhanh chóng bơi ra để ứng cứu.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào sáng thứ Bảy ngày 25/10 - thời điểm Hà Nội chuyển lạnh đầu mùa.

Ảnh cắt từ clip.

Khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội lập tức đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 27/10, một lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận, có sự việc xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bước đầu xác định cô gái có dấu hiệu mắc bệnh lý, dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước. Công an đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lấy vân tay để xác minh danh tính.