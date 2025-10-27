Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cô gái bị đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm dẫn đến kết cục thương tâm: Công an xác minh danh tính

Linh Lê

HHTO - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái nghi bị đuối nước tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo nội dung trong video, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ này không mặc quần áo, lội men theo hồ. Một lúc sau, người này dần di chuyển ra khu vực nước sâu hơn, có dấu hiệu mất kiểm soát và nghi bị đuối nước. Lúc đó, xung quanh khu vực hồ có khá đông người chứng kiến sự việc. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, một số người đã nhanh chóng bơi ra để ứng cứu.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào sáng thứ Bảy ngày 25/10 - thời điểm Hà Nội chuyển lạnh đầu mùa.

co-gai-khong-mac-quan-ao-nghi-duoi-nuoc-o-ho-hoan-kiem-1761546859.jpg
Ảnh cắt từ clip.

Khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội lập tức đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 27/10, một lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận, có sự việc xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bước đầu xác định cô gái có dấu hiệu mắc bệnh lý, dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước. Công an đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lấy vân tay để xác minh danh tính.

cover.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#đuối nước #Hồ Hoàn Kiếm #công an #xác minh danh tính #đau lòng #tai nạn

Cùng chuyên mục