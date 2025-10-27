Cầu thủ trẻ U14 Hà Nội gửi thông điệp đầy xúc động tới cha khi ăn mừng bàn thắng

HHTO - Lời nhắn nhủ giản dị xuất hiện trên áo của Lý Trung Hiếu tại giải U14 các CLB phía Bắc đã để lại khoảnh khắc lay động trái tim người hâm mộ. Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng lại chân thành đến nghẹn ngào khiến người xem xúc động.

Tình huống ăn mừng của cầu thủ trẻ Lý Trung Hiếu (U14 Hà Nội) tại giải U14 các CLB phía Bắc vừa qua đã tạo nên khoảnh khắc gây xúc động mạnh mẽ cho người hâm mộ. Sau khi ghi bàn quan trọng, Hiếu chạy về phía khán đài và kéo áo lên để lộ dòng chữ viết tay ở lớp áo bên trong: “Xin cha bỏ bia”.

Pha ăn mừng diễn ra trong trận đấu thuộc vòng 3 của giải diễn ra vào ngày 25/10 vừa qua giữa U14 Hoài Đức vs U14 Hà Nội. Hành động của cầu thủ mang áo số 4 của Hà Nội không chỉ thể hiện niềm vui ghi bàn mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới người cha thân yêu.

(Ảnh: Giải bóng đá U14 các CLB khu vực phía Bắc)

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc trước sự hồn nhiên nhưng đầy sâu sắc của một cầu thủ mới 14 tuổi.

Giải U14 các CLB phía Bắc đang diễn ra với sự tham gia của nhiều đội bóng trẻ, góp phần phát hiện và tạo môi trường thi đấu thường xuyên cho các tài năng bóng đá. Những câu chuyện đẹp như của Lý Trung Hiếu cho thấy bóng đá trẻ không chỉ nuôi dưỡng kỹ thuật và bản lĩnh mà còn gieo mầm những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.