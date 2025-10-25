Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xác minh đoạn clip tố thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ ở An Giang

LINH LÊ

HHTO - Mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trắng - được cho là thầy giáo, bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi. Trong clip, nhiều người được cho là người nhà của nữ sinh, gào thét cho rằng nam thanh niên này đã đưa con họ vào nhà nghỉ.

Ngày 25/10, theo thông tin từ một lãnh đạo UBND phường Long Xuyên (An Giang) cho biết, khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc trên, phường đã cho rà soát kiểm tra ngay.

“Sau quá trình xác minh tại 29 điểm trường THCS, THPT trên địa bàn thì không có thầy giáo nào như thanh niên trong vụ việc bị tố đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ như trên mạng xã hội có đăng tải” - vị lãnh đạo chia sẻ. Vị lãnh đạo cũng cho biết thêm, nếu có thông tin mới liên quan vụ việc hay thông báo gì thì sẽ cung cấp sau.

thanh-nien-nghi-la-thay-giao-dua-hoc-sinh-vao-nha-nghi-o-long-xuyen-1-edited-1761357910157-66.jpg
Hình ảnh cắt ra từ đoạn clip đang gây xôn xao mạng xã hội.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cũng cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc lan truyền tuy nhiên đến nay, chưa có điểm trường nào báo cáo chính thức về sở.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ngắn quay lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi. Trong clip, nhiều người được cho là người nhà của nữ sinh, gào thét cho rằng, nam thanh niên (được cho là thầy giáo) này đã đưa con họ vào nhà nghỉ.

Vụ việc thu hút rất nhiều người vào xem, để lại bình luận thể hiện sự bức xúc, nhiều trang mạng xã hội cũng lấy lại bài viết chia sẻ.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#thầy giáo An Giang #học sinh lớp 9 #clip tố cáo #nhà nghỉ #bảo vệ trẻ em #xã hội #giáo dục

