Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Đà Nẵng:

Thành lập tổ công tác xử lý tranh chấp dự án New Danang City

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 6/10, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư liên quan đến tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh và khách hàng tại dự án New Danang City.

Theo quyết định, Tổ công tác gồm 8 thành viên do ông Huỳnh Duy Phúc – Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng. Các thành viên khác là lãnh đạo, thanh tra viên thuộc các phòng Thanh tra 3, 4, 5 và 6.

phu-gia-thinh.jpg
Thời gian qua phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại của khách hàng liên quan đến dự án New Danang City.

Tổ công tác có nhiệm vụ triển khai tiếp công dân, xử lý đơn thư, đồng thời thực hiện các nội dung liên quan đến giải quyết tranh chấp giữa Công ty Phú Gia Thịnh và khách hàng. Các hoạt động này sẽ được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra thành phố và Tổ trưởng Tổ công tác.

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác được quyền sử dụng con dấu của Thanh tra thành phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và hiệu quả trong việc giải quyết vụ việc đang được dư luận quan tâm.

Dự án New Danang City, do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư, thời gian qua đã phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại của khách hàng liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán, bàn giao đất, nhà.

Thanh Tra TP Đà Nẵng cho biết, việc thành lập Tổ công tác chuyên trách thể hiện sự quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng khẳng định, quá trình xử lý sẽ được tiến hành công khai, khách quan, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các bên liên quan để sớm có kết quả, góp phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào công tác quản lý nhà nước.

Nguyễn Thành
#Phú Gia Thịnh #Đà Nẵng #New Danang City #Dự án New Danang City #Thanh tra Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục